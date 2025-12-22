En un mensaje en video, leído por el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile y arzobispo de La Serena, René Rebolledo, los obispos católicos evocaron la Navidad como un momento para reflexionar sobre la hospitalidad y a reconocer la presencia de Dios en la fragilidad de quienes sufren la exclusión.

"Como iglesia en Chile, estamos llamados a ser ese hogar que acoge sin prejuicios, comprendiendo que cuando abrimos la puerta al forastero o al necesitado, es a Cristo mismo a quien ofrecemos posada, dignidad y esperanza”, dice el mensaje, titulado "Jesús nacido nos interpela: Ser hogar que acoge sin prejuicios".

La carta firmada por Rebolledo e Ignacio Ducasse, arzobispo de Antofagasta; Fernando Chomali, arzobispo de Santiago: Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo; y Cristián Castro, obispo de Los Ángeles; también llama a superar las barreras del egoísmo: “Él viene a transformarnos, para que dejando de lado la indiferencia e individualismo, nos reconozcamos verdaderamente como hijos de un mismo Padre”.

LEER ARTICULO COMPLETO