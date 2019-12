Este jueves no se pudo concretar el careo entre el ex obispo Francisco José Cox, imputado por abuso sexual a menores, y uno de sus denunciantes, luego que el ex cura de La Serena sufriera una descompensación

La diligencia iba a estar a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI y el ex sacerdote -a quien el papa le quitó el estado clerical- estuvo en una de las salas del Poder Judicial en calle Compañía, pero la audiencia fue suspendida por la situación ocurrida.

Hernán Godoy, uno de sus denunciantes, indicó que "es un paso más que uno igual lo tiene que dar. Si bien no se realizó el careo, aludió a que se había descompensado, siendo que ayer le habían tomado la declaración el mismo ministro en el mismo lugar".

"Igual seguir en la lucha, esto da más fuerza para no decaer. Hubiera sido muy bueno poder tenerlo en frente y decirle las cosas, pero esperamos en unos meses más poder retomar esto y haya una segunda oportunidad y de esa no se escape", aseveró.

La diligencia se postergó hasta marzo de 2020.

La defensa aseguró a comienzos de diciembre que Cox no está en condiciones mentales para presentarse en la audiencia y acusó demencia senil.