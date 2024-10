Obispos católicos piden votar mirando "las convicciones éticas de los candidatos"

Los obispos católicos llamaron a los chilenos a votar en las elecciones regionales y municipales y "discernir sobre algunos elementos" importantes de los candidatos, dado el momento social, político y económico que vive el país; aunque "respetando las opciones legítimas de cada uno, al momento de decidir".

"Chile necesita autoridades conscientes de que los cargos de elección popular son para servir a todos, sin distinción. Elegir las personas adecuadas es una garantía de la justicia y probidad, para excluir comportamientos reñidos con la honestidad, que tanta preocupación han provocado últimamente en la inmensa mayoría del país", dice una declaración de la Conferencia Episcopal de Chile.

Aunque no mencionan explícitamente dos temas que han retomado notoriedad -como aborto y eutanasia-, los obispos firmantes piden analizar "las convicciones éticas de los candidatos sobre temas de particular relevancia como los relativos a la justicia social, la dignidad de la persona humana, los derechos laborales, la misión de los padres en la educación de los hijos, la seguridad pública, la exclusión de la violencia, etc. Juegan también un papel importante en nuestras decisiones; ya que muchos de los recursos públicos que se deben aplicar a esas políticas, se realizan a través de los gobiernos regionales y municipios".

El comité permanente de los obispos católicos chilenos, integrado por el arzobispo de La Serena, René Rebolledo; el arzobispo de Antofagasta, Ignacio Ducasse; el obispo de San Bernardo, Juan González; el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí; y el arzobispo de Concepción, Sergio Pérez de Arce; añadió que "un ejercicio democrático verdadero requiere que quienes sean elegidos en las diversas instancias públicas, destaquen por sus virtudes y su ejemplo de honestidad como ciudadanos".

"Un criterio esencial de la enseñanza de la Iglesia (Católica) es que 'la autoridad debe dejarse guiar por la ley moral: toda su dignidad deriva de ejercitarla en el ámbito del orden moral, que tiene a Dios como primer principio y último fin'", remarcaron, citando el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia Católica.