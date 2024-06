Gobierno impulsará leyes de aborto y eutanasia

Los así denominados "temas valóricos" marcaron uno de los momentos más vistosos de la Cuenta Pública de este sábado: el Presidente Gabriel Boric anunció que impulsará una ley de aborto legal y una docena de parlamentarios de oposición se paró y se fue del Salón de Honor del Congreso Nacional.

El Mandatario afirmó que, siete años después de la promulgación de la ley que autorizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, es tiempo de "mejorar su aplicación" mediante un nuevo reglamento ya ingresado a Contraloría.

"Con ello buscamos garantizar que la población conozca sus opciones, asegurar un derecho que está establecido en la ley, (también) que la objeción de conciencia personal no obstaculice el aborto en estas tres causales y que el lugar donde se viva y la capacidad de pago no sean una barrera para que la atención sea oportuna", explicó.

Más allá de esto, "como Presidente de la República estoy convencido de la necesidad de dar un debate democrático en materia de derechos sexuales y reproductivos. Y pese a que algunos diputados hombres se opongan, durante el segundo semestre de este año ingresaremos un proyecto de ley de aborto legal, que someteremos a la discusión correspondiente, con el compromiso que anima a nuestro Gobierno de avanzar y de no retroceder", anunció el Jefe de Estado, cuyas palabras fueron recibidas con sonoros aplausos y vítores oficialistas de pie, y con indignación explícita de la oposición.

"No es extraño que en este tema sea un diputado hombre el que se ha retirado de la Sala, porque las mujeres de Chile merecen su derecho a decidir", dijo Boric en respuesta a la reacción de la derecha.

RETO Y DISCULPAS A SCHALPER

Poco después, el Mandatario pasó al tema de pensiones, pero al ser interrumpido, disparó: "Diputado Schalper, le pido, por favor, que me permita continuar".

Más tarde, una vez concluida la ceremonia, el aludido diputado RN contó que desde el Palacio de la Moneda le escribieron para pedirle perdón, porque no era él quien habló a viva voz dirigiéndose al Jefe de Estado.

"Está bien que el Presidente me considere un opositor tenaz, pero yo soy una persona constructiva (...) Sí, desde La Moneda me mandaron un WhatsApp diciéndome que me pedían disculpas por la alusión injustificada", explicó a Cooperativa, detallando que el mensaje provino del jefe de asesores del Mandatario, el militante RD Miguel Crispi.

Sobre el tema de fondo, Diego Schalper interpretó el anuncio de aborto libre como un gesto de Boric "para que el oficialismo pudiera salir a decir algo".

"Yo lo que observo es que, en el marco de un discurso de realismo sin convicción, el aborto lo que busca, exclusivamente, es que la izquierda no salga tan decepcionada", opinó.

EUTANASIA: "UN ACTO DE EMPATÍA, RESPONSABILIDAD Y RESPETO"

Para el anuncio de la eutanasia -que hace años impulsa el diputado liberal Vlado Mirosevic y que en 2020 se aprobó en la Cámara Baja-, el Presidente recurrió a una historia concreta.

"Recibo cientos de cartas de personas que me escriben por diferentes temas. Una de ellas fue Susana Moreira, quien escribió para compartirme lo que significa padecer a diario dolores físicos atroces por una distrofia muscular que no le permite tener una vida digna. En su carta, Susana me solicitó que autorice su muerte asistida", relató.

Según el Mandatario, "en esto tenemos un gran tema pendiente: les debemos una respuesta a quienes sufren enfermedades terminales e incurables que conllevan una disminución avanzada e irreversible de sus capacidades con sufrimientos físicos persistentes e intolerables, que no se pueden aliviar y que el o la paciente considera inaceptables".

"Le digo a Susana: lo que me pides no está dentro de mis atribuciones, pero en tu nombre y en los de tantos otros invito a este Congreso a no evitar este debate. Por ello, anuncio que pondré urgencia e impulsaremos el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos que está actualmente en el Senado, porque aprobar esta ley es un acto de empatía, de responsabilidad y de respeto", sostuvo.