Benito Baranda y abusos de Renato Poblete: Yo no encubrí los actos que él realizaba

El director de América Solidaria, Benito Baranda, descartó en Cooperativa haber encubierto los abusos del sacerdote Renato Poblete y aseguró haberlo encarado en una oportunidad tras recibir una denuncia de una compañera de trabajo.

En conversación con Una Nueva Mañana, Baranda recalcó que "yo no participé, no encubrí los actos que él realizaba, teniendo desconocimiento sobre los actos brutales que se han descrito los últimos meses".

El ex director del Hogar de Cristo recordó que "el año 98, una de las personas que trabajaba conmigo, con la cual somos muy cercanos, se fue a despedir porque dejaba la organización, volvía a su ciudad y al momento de irse a despedir del padre Renato Poblete, el padre intentó besarla en la boca".

"Esta persona rechazó esto, salió y me contó, y yo inmediatamente partí donde el padre Renato Poblete, lo encaré y le dije 'cómo se le ocurre, imagínese lo que acaba de hacer' y él se desvivió en disculpas, dijo que no había buscado eso, que había sido un malentendido, que no había querido besar a esta persona en la boca", dijo.

Posteriormente, "llegó con una tercera persona un reclamo similar. Yo no tenía conciencia del patrón de comportamiento del padre Renato Poblete. La persona que habló conmigo fue un reclamo, no quiso hacer ninguna denuncia".

Baranda reiteró que "trabajé nueve años con el padre Renato Poblete, lo veía dos veces por semana (...) tampoco yo conocía mucho de su vida privada".