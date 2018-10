Tomás Cox y abusos de su tío: "Lo que ha pasado es una brutalidad"

El productor de eventos y conductor de televisión, Tomás Cox, está consternado por las acusaciones de abuso sexual que recaen sobre su tío, Francisco José Cox, ex obispo de La Serena.

"Como consanguíneo me inspira compasión y humanidad, pero él debería expiar judicial y legalmente sus pecados como corresponde. Lo que ha pasado es una brutalidad", dijo Cox a La Segunda.

El reconocido hombre de "Cara a Cara" de La Red recuerda un episodio ocurrido en 2001, en la avenida del Mar de La Serena, donde un hombre le advirtió que algo raro estaba pasando con su tío religioso.

"Me dijo: 'Tengo que decirle algo muy delicado, su tío, obispo de La Serena, está con problemas muy graves, está metido con chiquillos, pero no se preocupe tanto porque su pariente no se ha metido con menores de edad'. Recuerdo que me senté en una banca en la playa y casi me desmayé", contó Tomás Cox.

"No lo podía creer, se me cortó la respiración, no lo esperé nunca. Fue un impacto brutal. Me dije: 'Dios mío, ojalá sea un error, una difamación, una injuria, un mal entendido'", dijo el conductor de El Conquistador.

Por último, contó el dolor que vive por las acusaciones y detalles que se han conocido.

"Soy católico y para mí, como su familiar es una tragedia, un dolor y una desilusión terrible. Evidentemente él tiene que salir de la Iglesia voluntariamente. Con mucho dolor digo que no debería estar militando en un club donde no debe estar", remató.