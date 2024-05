Víctima de sacerdote Valderrama criticó rol de arzobispo Chomalí

La víctima del exsacerdote Roberto Valderrama criticó el accionar del entonces arzobispo de Concepción Fernando Chomalí al conocer el caso y tomando decisiones que vulneraron aún más a la mujer.

El expresbítero fue expulsado de la Iglesia Católica este miércoles luego de que la investigación canónica lo declarara culpable de abusos sexuales cuando realizaba ritos de sanación y exorcismo en Concepción.

La primera víctima en denunciarlo fue su prima S.V., quien presentó el caso a la iglesia en 2022. Hoy, en conversación con Cooperativa, la mujer contó que está "contenta porque al fin se dio a conocer la verdad. Al fin la verdad salió a la luz y se hizo público, se hizo masivo, que era lo que yo más esperaba, porque la familia me trató muchas veces de loca".

Tras denunciar el caso, la iglesia decidió suspenderlo del sacerdocio y enviarlo a su casa, sin embargo, Valderramo vivía frente a la víctima. Ello, contó SVA, llevó a que su propia familia le gritara y la amenazara.

Esa decisión, dijo, "fue lo que más me llamó la atención a mí y a mi familia, que nos impactó".

La víctima relató a Cooperativa que la acosaban "siempre estaban gritando cosas. De hecho, en una (oportunidad) me produjo una crisis, porque yo ya había hecho la denuncia ante el arzobispado. Y ellos me siguieron amedrentando, gritando cosas. Y frente a ello, mi hermano me dice, ya no más, vamos a hacer la denuncia a Fiscalía".

Respecto al actuar de Chomalí, hoy arzobispo de Santiago, S.V. comentó que "sentí que lo estaban cubriendo" porque "no fui yo solamente una de las víctimas. Yo fui una de las víctimas porque hubo más".

"De primera, la Iglesia Católica me veía como que estuviera mintiendo, pero después cuando se dieron cuenta de que no era así, ellos me empezaron a apoyar", explicó.

Sobre el caso en la justicia penal, S.V. explicó que "hasta el momento sigue en investigación. Siguen tomando declaraciones al victimario como también a mí".

"Lo último que se supo era si es que él reconocía los hechos se iba a llevar a un juicio abreviado. Y si no, se seguía en un juicio oral porque ya igual había hartas pruebas donde se reconocía que él era culpable", comentó.

"A DESTIEMPO"

Carol Crisosto, vocera de la Red de Laicos de Concepción, afirmó a Cooperativa que la decisión de la iglesia es "justa, sin embargo, a destiempo".

"Esta persona venía hace muchos años actuando de una manera poco correcta y más bien sus conductas son de tipo criminal al abusar de personas vulnerables que abrazan la iglesia católica, que confían en un sacerdote y éste le devuelve con abusos de poder, abuso sexual, toda clase de abusos para una persona que necesita ayuda", remarcó.

A su juicio, el ahora exsacerdote "debió haber sido sancionado cuando la víctima denunció y sabemos que fue acosada por la familia, perseguida por los cercanos de Valderrama y eso lo sabía el arzobispo Chomalí, porque la víctima avisó".