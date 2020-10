Decidir sobre su vida y posibilidad de equivocarse, lo que más piden los niños chilenos

La organización World Vision Chile presentó los resultados de la consulta "Los Niños también votan", iniciativa que buscó darle voz a los niños, niñas y adolescentes (NNA) de Chile en paralelo al plebiscito constitucional del 25 de octubre pasado.

En el marco del histórico referéndum, la ONG de ayuda a la infancia implementó un inédito sistema de votación online para que menores de entre 6 y 17 años pudieran responder preguntas en materias que los atañen directamente, entre ellas aspectos relacionados con ciudadanía, autonomía progresiva, participación infantil, necesidades y problemas de la niñez; el mundo en que quieren vivir; y, qué le piden a los adultos y a sus autoridades.

"La participación infanto juvenil es un derecho y es fundamental para la construcción de una sociedad más equitativa y justa", explicó el director ejecutivo de World Vision Chile, Harry Grayde.

Un total de 17.318 niños, niñas y adolescentes se sumaron a la campaña a través de la plataforma electrónica losninostbvotan.cl, que estuvo disponible a contar del 20 de octubre y cerró la recepción de opiniones el mismo 25 de octubre a las 20:00 horas.

Un 56 por ciento de los NNA que contestaron la consulta son menores de 14 años, lo que, según World Vision, demuestra "el interés por participar que existe desde muy temprana edad".

En tanto, un 63 por ciento de quienes respondieron son niñas, lo que refrenda "la tendencia de que son las mujeres las que más participan en elecciones y votaciones", afirmó la ONG.

QUÉ LE PIDEN A LOS ADULTOS

Según detalló World Vision, la consulta arrojó que decidir sobre aspectos de su vida, así como entendimiento y posibilidad de equivocarse, es lo que más solicitan los niños, niñas y adolescentes en Chile, resultados similares a las iniciativas de este mismo tipo que se realizaron en 2016 y 2017.

Ante la pregunta "Yo quiero que los adultos...", las respuestas que más se repitieron entre los adolescentes de 14 a 17 años fueron: "Me permitan decidir sobre aspectos de mi vida (juegos, amigos, ropa, comida)" y "Me entiendan y me permitan equivocarme", con un 62 por ciento cada una; "Me brinden protección", 44 por ciento; "Me escuchen más", 36 por ciento.

Frente a la misma consulta, las opciones que recibieron mayor aprobación por los niños entre 6 y 15 años fueron: "Tengan más tiempo para estar conmigo", con un 54 por ciento; "Me permitan decidir sobre aspectos de mi vida (juegos, amigos, ropa, comida)", 46 por ciento; "Me entiendan y me permitan equivocarme", 43 por ciento; y "Me escuchen más", 32 por ciento.

"LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS ES"

Consultados sobre qué es lo más importante para ellos, que su opinión sea tomada en cuenta, protegerlos de la violencia y tener educación y salud son los tres temas más importantes destacados por quienes votaron.

Se suma cuidar el medioambiente donde vivimos y en particular para quienes tienen entre 6 y 13 años, compartir y ser cuidado por la familia, y que se respete su identidad y creencias en el caso de los de 14 a 17 años.

Preguntados sobre sus principales temas de interés, la protección de los animales (63 por ciento), medioambiente y cambio climático (38 por ciento), así como protección y salud (36 por ciento), son importantes para niños y niñas de 6 a 13 años.

Un mejor sistema de salud (57 por ciento), equidad de género (56 por ciento) y mejor educación (54 por ciento) son los intereses a destacar entre los 14 y 17 años.

QUÉ DEBIERA PRIORIZAR CHILE PARA LOS NIÑOS POST PANDEMIA

Su salud mental y física, el apoyo a regiones y comunas más pobres y afectadas, y mayor inversión en educación, es lo que recomiendan priorizar los niños, niñas y adolescentes en el Chile post-pandemia.

Destaca también la opción de los niños y niñas entre 6 y 13 años porque se cuenta con internet para todos/as en el país garantizando su acceso virtual a educación.

De manera pareja se relevan para ambos grupos el que sus derechos ocupen un lugar central en la Constitución, el acceso a agua potable y alcantarillado, programas de promoción de sus derechos para prevenir la violencia en su contra, y programas de cuidado ambiental y de reducción de los efectos del cambio climático.

"NUESTROS PRINCIPALES PROBLEMAS HOY SON"

Al hablar sobre los principales problemas que visualizan los niños y niñas entre 6 a 13 años, destacan: Bullying y Cyber Bullying (76,2 por ciento), Abuso Sexual (66,7 por ciento), el Maltrato y la Violencia Física (64,8 por ciento).

Otros problemas destacados son la mala educación en los colegios (43,1 por ciento), el miedo asalir a la calle (41,6 por ciento) y la falta de tiempo que tienen los padres para estar con sus hijos (41,3 por ciento).

LAS MAYORES PREOCUPACIONES PARA EL FUTURO

Las mayores preocupaciones para el futuro de los NNA son: la pobreza y desigualdad, los riesgos derivados de las nuevas tecnologías, la violencia en su contra y el cambio climático y los problemas ambientales, según la consulta.

Surgen también las preocupaciones por los conflictos armados y violencia política, así como la delincuencia organizada.

No es menor su baja preocupación (menor al 20 por ciento) por epidemias o pandemias, migración, terrorismo o conflictos morales y religioso.

"NOS IMAGINAMOS CHILE EN 10 AÑOS"

Diez años al futuro, los niños o niñas de 6 a 13 años se imaginan un país: Con mayor igualdad entre hombres y mujeres (82,2 por ciento), más respeto por la diversidad de género (61,3 por ciento) y los pueblos originarios (57,2 por ciento) y con una mejor situación económica, habiendo menos pobres (50,8 por ciento).

"NUESTRAS ORGANIZACIONES MÁS REPRESENTATIVAS"

Un dato destacado es la importancia que tiene para ellos y ellas su escuela como la organización que más les representa y significa en sus vidas, con el 37 por ciento de sus votos, seguida después por sus grupos de videojuegos y sus clubes deportivos.

Centros de alumnos, grupos de baile, iglesias y scouts tienen hoy menor relevancia en sus vidas

"MI OPINIÓN ES TOMADA EN CUENTA"

Respecto si consideran que se sienten acompañados/as o consideran que sus padres confían en ellos/as, según World Vision los "esperanzadores", pues los NNA manifiestan en la mayoría de los casos que esto sucede "siempre o casi siempre".

Sólo la consideración de su opinión en asuntos familiares es más relativizada y se convierte en un tema a considerar por los adultos en sus relaciones familiares.

En tanto, un 96,5 por ciento declara que le gustaría poder votar en elecciones.

Las razones que argumentan los y las adolescentes sobre el porqué no cuentan con derecho a sufragio están ligadas a la creencia sobre el ser manipulables y su inmadurez, sin embargo, en un alto porcentaje y en segundo lugar de sus respuestas señalan que no comprenden porque no se les permite votar.

Otras razones esgrimidas son que votan distinto a los adultos, porque no existen muchos países donde exista el derecho y el hecho de que podrían votar por opciones más radicales.

Los resultados completos de la votación las puedes encontrar en el sitio web de World Vision Chile.