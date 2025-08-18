Síguenos:
País | Infancia

Fundación Abrázame celebra 10 años y realiza su colecta nacional

La Fundación Abrázame, que este 2025 cumple 10 años de vida, anunció que entre los días 25 de agosto y 3 de septiembre realizará su colecta anual, para "recaudar fondos para mantener, expandir y fortalecer sus programas de voluntariado y acompañamiento afectivo" en favor de la infancia más vulnerable.

La campaña, centrada en un formato digital, incluye también activaciones ciudadanas, que se detallarán en el sitio web de la ONG, abrazame.cl.

