Más de 50 nacimientos diarios se registran sin padre reconocido

Diariamente, se registran 55 nacimientos sin inscripción de padre reconocido, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La cifra de los padres no comparecientes, en que no existen sus antecedentes al momento de la inscripción, es la realidad de 20.138 casos del total de 231.749 nacimiento en 2016, según publica Qué Pasa.

Los datos corresponden al estudio sobre síntesis de resultados de las Estadísticas Vitales 2016 del INE, presentado en 2018 y que además refleja que la situación es equivalente a un 8,7 por ciento del total, disminuyendo respecto a 2007, cuando se registraba un 11,3 por ciento de nacimientos de padres no comparecientes.

Los resultados también varían respecto a la edad y situación educacional de las madres, indica el estudio.

En ese sentido, el caso de las menores de 15 años representa un 36,5 por ciento del total de hijos de madres en esa edad. Según el INE, "los mayores porcentajes están en aquellas más jóvenes, lo que puede reforzar la condición de vulnerabilidad en que se encuentran estas mujeres".

Respecto al nivel educacional, en el 2016, 70,8 por ciento de los nacimientos con padres no comparecientes correspondió a nacidos vivos de madres con nivel educativo medio -completo o incompleto- o básico. En el caso de las madres menores de 24 años, el 80 por ciento no alcanzó o no tuvo estudios superiores.