Arica: Adolescente bajo tutela del Servicio Mejor Niñez fue asesinado y quemado

El cadáver calcinado que fue encontrado a mediados de febrero en el sector Las Llosyas de la ciudad de Arica correpondía a un adolescente chileno de 14 años identificado como Benjamín Ortiz Ríos, quien se encontraba bajo tutela del Servicio Mejor Niñez.

"Es un hecho lamentable, ocurrido el 17 de febrero. Desde ese momento estamos abocados a la investigación, hay varias hipótesis y líneas investigativas que estamos trabajando, y esperamos tener resultados prontamente", señaló el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera.

"Entendemos que se trata de una situación de las más lamentables, porque (la víctima) es un menor de edad, de 14 años, que registraba durante su vida ciertas vulneraciones en sus derechos, y también (se agrava la situación) por el tipo de muerte, que fue absolutamente trágico", comentó Carrera.

"No puede permitirse que los sujetos que actuaron en este caso permanezcan en libertad. Es por esto que se designó un equipo especial de (el Equipo Contra Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía) ECOH, y además está trabajando la Policía de Investigaciones. Esperamos tener prontamente a personas detenidas como los (presuntos) autores de estos hechos", añadió el persecutor.

En declaraciones a Canal 13, Carrera detalló que la causa de muerte fue una asfixia mecánica por ahorcamiento y que el cuerpo fue calcinado con posterioridad. Añadió que esta modalidad podría corresponder a un ajuste de cuentas entre bandas de crimen organizado.

"La forma de su muerte da cuenta de lo que muchas veces se define como un ajuste entre organizaciones criminales. Él no estaba enterrado ni en circunstancias donde se hubiera intentado ocultar su cuerpo", de modo que esta publicidad del asesinato -por parte de sus autores- es un eventual indicio de que "se pudieran estar reagrupando bandas que, bajo nuestro criterio, están desarticuladas u operando en su mínima expresión".

Mejor Niñez: "Situaciones que superan la capacidad institucional"

En una declaración pública, el director nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo, detalló que Benjamín Ortiz mantenía una medida de protección vigente desde abril de 2025, pero solo permaneció tres días en una residencia, y otros 176 días en centros de tratamiento médico o con paradero desconocido.

En este contexto, se activaron 12 protocolos de búsqueda -siete de ellos en los últimos cuatro meses-, incluyendo "denuncias por presunta desgracia ante Carabineros, solicitudes de órdenes de búsqueda al Tribunal de Familia, así como acciones de búsqueda realizadas directamente por los equipos de la residencia en zonas de riesgo de la región, sin lograr ubicarlo".

Castillo admitió que "este caso refleja que, como sistema de protección especializada, estamos enfrentando situaciones que superan los límites de nuestra capacidad institucional y el mandato para el cual fue creado" el servicio Mejor Niñez.