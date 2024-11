Ministro Gajardo respondió a cuestionamientos por traslado de Monsalve a Capitán Yáber

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respondió esta mañana a los planteamientos de algunos personeros de la oposición sobre una especie de privilegio en el traslado del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de la cárcel de Rancagua al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, para cumplir con su prisión preventiva por delitos sexuales.

Este mismo domingo, tras sufragar, la alcaldesa de Providencia y carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, planteó sus reparos al sistema carcelario a raíz del traslado el otrora funcionario, donde aludió a un "descontrol" al interior de las cárceles.

"Es muy complejo que Gendarmería sienta que no puede proteger a una persona privada de libertad en la cárcel de Rancagua. Eso quiere decir que estamos perdiendo la batalla por el control de las cárceles, y eso es gravísimo", declaró.

"Yo espero que en el caso del exsubsecretario Monsalve realmente se haya hecho un estudio serio, que me imagino en algún momento tendremos derecho a conocer todos los ciudadanos, y que no haya sido un privilegio más. No lo sabemos a estar alturas", complementó.

Manuel Monsalve fue trasladado a Capitán Yáber luego de recibir supuestas amenazas por parte de Antonella Marchant Castro, líder de la banda de narcotraficamentes "Los Marchant". Asimismo, Gendarmería confirmó que recibió otras intimidaciones.

En ese sentido, el ministro Jaime Gajardo defendió el dinamismo del sistema penitenciario y enfatizó en que la orden del tribunal, de la prisión preventiva, se está cumpliendo.

"No es correcto o preciso decir que no se haya hecho nada. La persona que amenazó fue denunciada ante el Ministerio Público. Tiene sanciones si es que se acredita que la persona cometió el delito de amenaza", explicó.

Asimismo, sostuvo que "el exsubsecretario primero se fue a la cárcel de Rancagua, ahora está en Capitán Yáber. Entonces, ante la pregunta de ¿si hay cárceles en nuestro país que den seguridad? Por cierto".

"Lo que puede asegurar nuestro sistema penitenciario es que la instrucción o la orden del tribunal, de que esta persona se encuentre en prisión preventiva, se va a cumplir y se hará en un recinto penitenciario", cerró.

"No nos vamos a refererir"

El abogado de Monsalve, Lino Disi, acudió esta mañana hasta el anexo Capitán Yáber para entregar artículos de primera necesidad al exsubsecretario, instancia en que explicó que "este es un proceso largo. Por supuesto que haremos los mayores esfuerzos para poder revertir esta situación, que nos parece injustificada".

"No vamos a referirnos más a los temas de seguridad más allá de las cuestiones que hagamos en términos formales. Las cuestiones procesales y prácticas de la defensa las presentamos a tribunales. Si ustedes (la prensa) se enteran, tienen consecuencias que eventualmente llevan a audiencias que, eventualmente, pueden ser o no públicas", anadió el jurista.

Por lo anterior, enfatizó que "no lo vamos a conversar con la prensa, (puesto que) son cuestiones técnicas y estrategias de defensa".

Conversaciones entre Monsalve y Carabineros

Por otro lado, el medio The Clinic publicó nuevos antecedentes sobre conversaciones entre Manuel Monsalve y autoridades de Carabineros, una vez que se había ingresado la denuncia.

Entre estos chats, se encuentra el subdirector de Carabineros, Enrique Monrás, actual subdirector de la institución, el 16 de octubre, entre que Monsalve hablaba con el Presidente Gabriel Boric y concretaba su renuncia. En la instancia, Monrás le planteó que estaba a completa disposición de la autoridad.

Por otro lado se encuentra la conversación con la capitán Silvana Flores, enlace entre la institución y la Subsecretaría del Interior, una vez que Monsalve ya había renunciado al cargo. Según el citado medio, ella habría garantizado gestiones para un llamado con el general director de Carabineros, Marcelo Araya, el que nunca se concretó, según indicó la institución.

Al respecto, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, explicó que "una vez que Manuel Monsalve hizo entrega de su teléfono, seguía ejerciendo la labor de subsecretario del Interior. El Ejecutivo entiende que no existen otro tipo de comunicaciones entre el general Monrás y el subsecretario Monsalve, sino aquellas que están estrictamente vinculadas a la labor como director de Orden y Seguridad que en ese momento tenía".

"El Ejecutivo no ha tenido conocimiento de ninguna de las dos conversaciones. Se le ha requerido información a Carabineros, que respondió señalando que esa conversación nunca se produjo", agregó.

Asimismo, Cordero enfatizó que "quiero recordar que los funcionarios de enlace de ambas policías son funcionarios dependiente de las policías. La capitana (Silvana Flores) ha cumplido fielmente su labor de enlace. Al Ejecutivo no le corresponde hacer esa evaluación, le corresponde a Carabineros de Chile"