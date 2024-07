Senador Araya: Es un error construir la cárcel de máxima seguridad en Santiago

El senador oficialista Pedro Araya (PPD) opinó que es un error que el Gobierno haya decidido construir en la comuna de Santiago la nueva cárcel de máxima seguridad, que estará destinada para líderes del crimen organizado, y lo llamó a reevaluar el lugar, que debiera ser "fuera del radio urbano y en un sector que no está habitado".

"Yo comparto el diagnóstico del Presidente Boric de la necesidad de construir nuevos recintos penitenciarios, porque el actual sistema penitenciario, por una parte, está colapsado, y por la otra, es un sistema penitenciario que está pensado para una criminalidad absolutamente distinta, con otro perfil delictual. Y hoy día se necesitan nuevas cárceles", valoró primero el parlamentario en entrevista con Lo Que Queda del Día.

Sin embargo, puntualizó, "en lo que no estoy de acuerdo con el Gobierno, y creo que es un error, es construir la cárcel de alta seguridad donde se está pensando emplazar hoy día, en la comuna de Santiago". Específicamente, en el ya consolidado núcleo judicial y penitenciario en el centro de la capital, decisión que mantiene enfrentados al Mandatario con la alcaldesa Iracía Hassler (PC) y vecinos del barrio Rondizzoni.

Araya relevó que en los "modelos exitosos" alrededor del mundo, "todas las cárceles de alta seguridad están alejadas de los centros urbanos".

"Porque hoy día una cárcel, como la de alta seguridad, trae una serie de externalidades negativas para los vecinos del barrio donde se va a instalar, y a la vez impide que probablemente se puedan utilizar todos los elementos tecnológicos que son necesarios, a fin de evitar que aquellas personas que están en estas cárceles tengan contacto con el mundo exterior", argumentó.

Por ello, instó que "el Gobierno debe reevaluar la decisión y probablemente pensar en un lugar fuera del radio urbano".

En opinión del senador PPD, "debería ser en sectores que no están habitados, en sectores que están fuera del plan regulador o fuera de los radios urbanos de las ciudades, de forma tal de poder construir cárceles que, efectivamente, por ejemplo, puedan tener medidas tecnológicas que no afecten a los vecinos o al barrio donde están emplazados, y donde así mismo también se evite que existan actividades en el exterior de estos recintos".

VOTO OBLIGATORIO: ES NECESARIO HACER LA DISTINCIÓN CON EXTRANJEROS

En el marco del debate por las multas por no votar, y la controversia sobre si incorporar a los extranjeros habilitados para sufragar dentro de los grupos sujetos a la sanción, el senador apuntó que el esperado veto del Ejecutivo debiera mantener la distinción de que sólo aplique para ciudadanos chilenos.

"Yo lo que espero y lo que le hemos transmitido al Gobierno, es que aquí es necesaria hacer la distinción porque la propia Constitución lo hace respecto a la (no) obligatoriedad del voto de los extranjeros", remarcó.

Además, sostuvo que "el tipo de sanción debe discutirse en una ley orgánica y no en este proyecto, que justamente lo que buscaba era resolver un tema de cómo se hace esta elección municipal y de gobernadores (en dos días)".

"Yo creo que esa es otra discusión, (porque) mucha gente, y con razón, señala: 'mire, yo no quiero participar del proceso electoral y la actual ley no me otorga un mecanismo de salida...' Es decir, tiene que sí o sí ir a votar. No como ocurría con el antiguo sistema, donde la inscripción era voluntaria y el voto obligatorio. Entonces, hay que pensar también una serie de exclusiones. Yo creo que este tema no se agota exclusivamente con el tema de las multas, sino también hay que ver una serie de situaciones distintas, como qué ocurre con los adultos mayores, entre otras cosas", planteó.