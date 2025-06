Detienen a dos nuevos imputados en la arista Fundación Participa del caso convenios

La Fiscalía Regional de Los Lagos informó la detención de dos nuevos imputados en el marco de la investigación de la arista Fundación Participa del caso convenios.

La organización es indagada por una presunta utilización indebida de fondos públicos destinados a la regularización de terrenos en distintos sectores de la Región de Los Lagos.

Las diligencias se llevaron a cabo en la Región Metropolitana, donde se detuvo al presidente y representante financiero de la entidad, Daniel Ibáñez Castro y Freddy Seguel Rojas, respectivamente.

La arista Fundación Participa del caso convenios se centra en la recepción de aproximadamente 1.200 millones de pesos por parte del Gobierno Regional, cuyo objetivo era la ejecución de proyectos de regularización de terrenos en Los Lagos, los que nunca se realizaron.

Durante los operativos también se incautaron equipos digitales que serán sometidos a peritajes por parte de la Oficina de Análisis y Extracción Forense de la PDI, con el fin de encontrar nuevos antecedentes que puedan aportar a la causa.

Carmen Gloria Wittwer, fiscal regional de Los Lagos, detalló: "Estas detenciones corresponden a la lista investigativa por Fundación Participa y ambos detenidos pasarán a control de detención y formalización durante esta jornada".

"Esta red de corrupción sigue destapándose"

El diputado por la Región de Los Lagos, Fernando Bórquez, valoró los avances de la indagatoria: "La Fiscalía Regional de los Lagos hoy nos entrega una señal potente de que las instituciones pueden funcionar cuando hay voluntad. La detención de dos nuevas personas vinculadas al caso Convenios y la Fundación Participa demuestra que esta red de corrupción sigue destapándose".

"Se suma a los seis formalizados por el caso Kimün y esto no puede seguir siendo ignorado. Pero acá no basta con perseguir a los operadores menores, el jefe del Gobierno Regional de la época, el exgobernador Patricio Vallespín, no puede seguir escondiéndose, tiene que dar la cara", enfatizó el legislador.

Tribunal decretó prisión preventiva para imputados

El Juzgado de Garantía de Puerto Montt ordenó la prisión preventiva de los dos imputados durante la audiencia de formalización, que se llevó a cabo la tarde de este sábado.

Tanto Ibáñez como Seguel son acusados por los delitos de estafa, administración desleal y lavado de activos.