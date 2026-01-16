La Moneda toma distancia de tesis ambientalista tras confirmarse parricidio de Julia Chuñil

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, enfrentó este viernes las críticas de la oposición por la postura inicial del Ejecutivo en el caso de Julia Chuñil.

Luego de que el Ministerio Público confirmara que la desaparición de la mujer de 72 años en Máfil (Región de Los Ríos) fue un parricidio y no una represalia contra una activista ambiental, la vocera fue tajante: "Yo nunca he vinculado el caso (a esa tesis)", sostuvo.

Pese a que el Presidente Gabriel Boric deslizó en su momento la posibilidad de que el crimen de Chuñil estuviera vinculado con una causa ambientalista -lo que esta semana fue refutado por la Fiscalía-, Vallejo insistió en que "siempre hemos dicho que la justicia tiene que hacer lo suyo y que es importante para conocer la verdad y lo que motivó, obviamente, su desaparición y también su muerte".

La ministra recalcó que "lo más importante es que se sepa la verdad", retirándose sin confirmar si el Gobierno se querellará por la violencia de género y vulnerabilidad que rodeó el crimen.

Por este caso, el Juzgado de Garantía de Los Lagos decretó hoy prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, imputado como autor material de su madre. Por su parte, los otros dos hijos de la víctima, Pablo San Martín Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, quedaron "detenidos en tránsito" a la espera de que la Corte de Apelaciones de Valdivia resuelva su situación, luego de que la Fiscalía apelara a la medida de arresto domiciliario total otorgada originalmente por el tribunal.

El ente persecutor estableció que la muerte de Chuñil ocurrió cuando Javier Troncoso atacó a un vecino de 90 años para robarle su pensión de 212.000 pesos. Según la Fiscalía, al intervenir Julia para detener la agresión, su hijo la golpeó y asfixió con sus manos hasta quitarle la vida.

Basándose en la confesión del yerno de la víctima, quien reveló que el cuerpo fue movido a solo 50 metros de la vivienda, Carabineros mantiene desplegado un operativo masivo en el sector de Máfil. Las diligencias para este fin de semana incluyen el uso de georradares, perros adiestrados y el secado de pozos, ante la sospecha de que los restos biológicos de la mujer fueron ocultados en cavidades subterráneas de la propiedad.