Maickel Villegas fue condenado a 20 años de cárcel por el crimen de Ronald Ojeda

🔴 AHORA | Maickel Villegas es condenado a 20 años de presidio por su participación en el secuestro con homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. La sentencia fue dictada este jueves por el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. @Cooperativa https://t.co/Hqu2ITj6IM

El Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó este jueves una sentencia de 20 años de presidio mayor en su grado máximo en contra del venezolano Maickel Villegas, el primer condenado en juicio oral por el secuestro con homicidio del exteniente de su misma nacionalidad Ronald Ojeda.

El fallo fija la pena que deberá purgar el imputado por su participación en el crimen perpetrado en febrero de 2024, cuando la víctima fue raptada desde su departamento en Independencia para posteriormente ser hallada sin vida en un campamento de Maipú.

Durante el proceso se acreditó que Villegas prestó labores de apoyo logístico, recolección de información previa y asistencia en la huida de los ejecutores directos.

Atenuante por convenio internacional de extradición

Al momento de dar lectura a la sentencia, la jueza Gloria Canales detalló que el tribunal estuvo por aplicar la pena de presidio perpetuo; sin embargo, el marco legal del proceso de extradición desde Costa Rica impidió la imposición de dicha sanción.

El tratado bilateral vigente entre Chile y el país centroamericano prohíbe expresamente la aplicación de presidio perpetuo, presidio perpetuo calificado y pena de muerte a las personas entregadas en extradición, fijando como tope máximo los 20 años de cárcel dictaminados.

Frente a la resolución, la representación legal del condenado adelantó a la salida del Centro de Justicia que evaluará interponer los recursos ante las instancias superiores dentro de los plazos formales.

Arista del móvil político y continuidad del proceso

Si bien en esta primera instancia ordinaria no se dio por probada la intervención directa del régimen venezolano —tesis sostenida por el Ministerio Público—, el ente persecutor precisó que la arista referida a la motivación política se tramita en un expediente investigativo separado de mayor alcance.

En tanto, la tramitación principal de la causa proseguirá el próximo 20 de octubre, fecha fijada para el inicio del juicio oral en contra de otra veintena de procesados, a quienes la Fiscalía vincula a la estructura criminal "Los Piratas de Aragua" con diversos grados de responsabilidad en el homicidio.