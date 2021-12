Chile concedió la extradición a México de un ex diputado acusado de corrupción

La Corte Suprema acogió este viernes la solicitud formulada por las autoridades judiciales de México y autorizó la extradición del ex diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, quien enfrenta en su país una investigación por enriquecimiento ilícito.

El juez Mauricio Silva Cancino determinó que "se cumplen las exigencias del tratado de extradición suscrito entre Chile y México y que, en esta etapa procesal, existen fundamentos para el enjuiciamiento del requerido", explicó el Poder Judicial en un comunicado.

Toledo es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la cual detectó en 2016 que el ex legislador tenía varias propiedades que no iban acorde a su salario y que, además, no había logrado demostrar su procedencia.

Para conceder la extradición, el juez consideró "los estados de cuentas bancarias (...) que dan cuenta que los depósitos bancarios de los años 2012, 2013, 2016, 2018 y 2019 exceden con creces las remuneraciones y los ingresos percibidos en función de su cargo público", explicó.

"Tampoco aparece en los registros bancarios la compra del inmueble ubicado en el pueblo de San Miguel Xicalco", agregó.

En agosto pasado, la Cámara de Diputados de México, erigida como Jurado de Procedencia, determinó el desafuero de Toledo.

Sin embargo, la Fiscalía informó entonces que el ex diputado había huido a Chile en julio, algo que confirmó el propio Toledo, quien alegó que viajó a ese país por motivos personales.

Ese mismo mes, el ente logró obtener una orden de aprehensión contra Toledo, además de la autorización de la ficha roja por parte de la Interpol para buscar su detención a nivel internacional.

El ex diputado del Partido del Trabajo ha acusado ser víctima de una persecución política y ha dicho que ha colaborado con las autoridades chilenas para ponerse a disposición de la justicia.