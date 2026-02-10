Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago17.5°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Judicial

Ciudadana china intentó huir de Chile pese a orden de detención por contrabando

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La causa se originó tras incautaciones de mercadería falsificada efectuadas por Aduanas y el SII en locales comerciales del sur del país.

Ciudadana china intentó huir de Chile pese a orden de detención por contrabando
 ATON
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una ciudadana china fue interceptada por las autoridades en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago mientras intentaba abandonar el país.

La mujer, que una orden judicial pendiente tras no asistir a una audiencia relacionada con una investigación por contrabando y delitos contra la propiedad intelectual cometidos en la comuna de Punta Arenas, debió asistir a la instancia judicial vía Zoom.

La causa se remonta a una fiscalización conjunta realizada en junio de 2025 por personal del Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos (SII) en diversos locales comerciales de la región de Magallanes.

Venta de marcas falsificadas

La fiscalización permitió detectar el comercio de productos que no contaban con los permisos legales ni los registros de importación correspondientes.

Gwendolyn Acuña, fiscal del caso, explicó que en esa fiscalización "se detectó una serie de mercancías que indican juguetes y también zapatillas de marcas falsificadas que estaban siendo usadas maliciosamente con fines comerciales y además no habían presentado documentación válida que acreditara su legítima adquisición o declaración ante el servicio de Aduanas, con lo cual fueron evaluadas por sumas que ascienden aproximadamente a 2 millones de pesos".

La Justicia ya fijó una nueva audiencia, programada para el próximo viernes 13 de febrero, con la intención de evaluar el futuro procesal de detenida y la posibilidad de salidas alternativas para la resolución del caso.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada