Ciudadana china intentó huir de Chile pese a orden de detención por contrabando

Una ciudadana china fue interceptada por las autoridades en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago mientras intentaba abandonar el país.

La mujer, que una orden judicial pendiente tras no asistir a una audiencia relacionada con una investigación por contrabando y delitos contra la propiedad intelectual cometidos en la comuna de Punta Arenas, debió asistir a la instancia judicial vía Zoom.

La causa se remonta a una fiscalización conjunta realizada en junio de 2025 por personal del Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos (SII) en diversos locales comerciales de la región de Magallanes.

Venta de marcas falsificadas

La fiscalización permitió detectar el comercio de productos que no contaban con los permisos legales ni los registros de importación correspondientes.

Gwendolyn Acuña, fiscal del caso, explicó que en esa fiscalización "se detectó una serie de mercancías que indican juguetes y también zapatillas de marcas falsificadas que estaban siendo usadas maliciosamente con fines comerciales y además no habían presentado documentación válida que acreditara su legítima adquisición o declaración ante el servicio de Aduanas, con lo cual fueron evaluadas por sumas que ascienden aproximadamente a 2 millones de pesos".

La Justicia ya fijó una nueva audiencia, programada para el próximo viernes 13 de febrero, con la intención de evaluar el futuro procesal de detenida y la posibilidad de salidas alternativas para la resolución del caso.