Abogado de Pérez tras filtración de chats: "Ella jamás intervino" en los convenios

Gonzalo Medina, abogado de la diputada Catalina Pérez, abordó este viernes la filtración de los chats que presuntamente dan cuenta de su conocimiento sobre el traspaso de dinero a Democracia Viva -cuestión que hizo estallar el caso convenios-, y reiteró que ella "jamás ha intervenido en la firma o en la celebración" de ninguno de ellos.

Un reportaje de T13 emitido en la víspera expuso los referidos mensajes de la parlamentaria con su pareja de ese entonces, Daniel Andrade, que es fundador de la ONG que está bajo investigación tras un convenio irregular firmado por más de 400 millones de pesos transferidos desde el Gobierno.

Pérez ha negado conocer dicho traspaso desde que comenzó la investigación en 2023, pero estos mensajes -que se encontraban en la carpeta investigativa de Fiscalía, la cual los presentará ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta con el fin de desaforar a la diputada- supuestamente demuestran lo contrario.



Además, en los intercambios se revelan presuntas gestiones de Pérez para poder conseguirle trabajo a Andrade dentro del Gobierno, ya sea en subsecretarías o ministerios. Entre ellas, se incluye el envío del número telefónico de Carolina Tohá, antes de que asumiera el Ministerio del Interior.

Abogado de Pérez: "Ella quería ayudar a su pareja de entonces"

El abogado de la diputada Pérez, Gonzalo Medina, señaló que estos últimos intercambios "dan cuenta de un interés normal y perfectamente lícito de (la parlamentaria de) ayudar a su pareja de entonces (Daniel Andrade), en un procedimiento para postular a un trabajo; cuestión que además ni siquiera se concretó".

"En otra ocasión, la diputada le compartió a su entonces pareja el contacto de (la titular de Interior) Carolina Tohá, antes de que ella fuera ministra o ingresara al Gobierno. ¿Cuál es el hecho reprochable o ilícito que hay ahí? Ninguno", reiteró.

"Reiteramos lo que hemos dicho desde el comienzo de esta investigación: la diputada Catalina Pérez jamás intervino en la firma o celebración de ningún convenio y no se ha recibido ni un peso ni se ha beneficiado de los recursos del Estado", sostuvo Medina.

Gobierno: "Los hechos son de suficiente gravedad"

Luego de que se dieran a conocer los nuevos antecedents del caso, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, sostuvo que "los procesos tienen su propio curso, está metida la Fiscalía y ahora está trabajando muy en profundidad en cada uno de los casos, está entrando a otra etapa. Lo que salió en la prensa ayer y todo lo que se está planteando demuestra que tienen mucha información y espero que sigan adelante y ellos tomen las decisiones".

"Yo no estoy en condiciones de dar una opinión, porque no tenemos la información que tiene el sistema y además no corresponde que lo hagamos. Yo fui parlamentario, lo último que quisiera es que desaforaran a ningún parlamentario, pero eso depende de los antecedentes y de las gestiones que se hagan", complementó.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, afirmó que "los hechos son de la suficiente gravedad, lo clave es que el Ministerio Público ha ido avanzando. En general, los delitos de corrupción dañan la fe pública, da lo mismo que lo hubiese cometido".