Caso audio: Tras 245 días, Leonarda Villalobos salió de la cárcel

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este martes revocar la prisión preventiva en contra de la abogada Leonarda Villalobos, imputada por soborno y otros delitos en el bullado caso audios.

El tribunal cambió la medida cautelar, como aspiraba su defensa, y la dejó con arresto domiciliario total.

Villalobos fue quien realizó la grabación del audio de 105 minutos de la reunión en que aparecen ella, el abogado Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer, socio fundador de Factop, hablando de pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La abogada estuvo encarcelada durante 245 días y se pronunció al salir, destacando su colaboración con la investigación.

"He aportado lo que más he podido, mis neuronas ya no dan más en cuanto a mi aporte a esta causa y creo que eso es lo que se tiene que valorar. Hoy día la jueza que estuvo en el Cuarto Juzgado valoró mi colaboración con la investigación y eso es lo que voy a seguir haciendo desde mi casa", dijo la imputada.

"Desde el minuto uno reconocí a la Fiscalía que le había pagado a dos funcionarios públicos por saltarme la fila. Esa es la verdad y no la voy a desconocer nunca, porque lo hice yo. Nadie me lo pidió, nadie me lo sugirió, nada. Lo hice yo", aseguró.

Agregó que, "en perspectiva del tiempo, no me arrepiento absolutamente en nada de haber grabado el audio" que abrió el caso en su contra.

Sin embargo, sí mencionó su arrepentimiento por haber confiado en Yael Speisky, esposa de Rodrigo Topelberg, dueño minoritario de Factop, al entregar la grabación: "Confié en ella, confié en que era una colega, una mujer que estaba dispuesta a asumir y a que su marido asumiera resarcir el perjuicio que habían hecho y no lo hizo", apuntó.