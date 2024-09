Caso audios: Valencia lideró cumbre de fiscales en Santiago

El fiscal nacional, Ángel Valencia, encabezó este viernes una cumbre con todos los fiscales que llevan a cabo las indagatorias del llamado "caso audios", con el fin de trazar lineamientos generales, ante las variadas aristas que se han destapado en el escándalo.

La cita se desarrolló en dependencias de la Fiscalía Nacional, en Santiago, y cuenta con la participación del fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera; la titular de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer; el persecutor regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios; y la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra.

En detalle, Carrera se ocupa de la investigación contra el exfiscal regional Oriente Manuel Guerra, por presuntamente entregar información al abogado Luis Hermosilla -actualmente en prisión preventiva por el caso principal- sobre diligencias de alta connotación pública.

Por su parte, Wittwer tiene a su cargo la causa contra la suspendida magistrada Ángela Vivanco -investigada por presidir la resolución que favoreció al Consorcio Belaz Movitec (CBM) tras un supuesto intercambio con el letrado-, además de la de su pareja Gonzalo Migueles y la del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, por presuntos favores entre ambos.

Bekios, en tanto, se ocupa de las diligencias admistrativas contra Palma; y Parra se encarga del caso audios, donde se filtró una grabación que involucra a Hermosilla, su colega Leonarda Villalobos y el empresario fundador del factoring Factop, Daniel Sauer, en la que se revela un presunto pago de sobornos a funcionarios del SII.

A la instancia también se convocó al jefe nacional de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos; a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, que lleva la investigación del antiguo caso "Topógrafo", y a un equipo del OS9 de Carabineros al que se le encargarán diligencias.

En opinión del exfiscal Carlos Gajardo, "la investigación de todas las aristas del caso Hermosilla, que hoy día están a cargo de distintos fiscales regionales, exige coordinación entre ellos con el objeto de que todas estas investigaciones se profundicen".

"Por ello, es necesario que estas actividades se coordinen y de esa manera uno puede entender el motivo por el cual el fiscal nacional se ha reunido hoy con los distintos fiscales regionales a cargo de estas investigaciones", agregó.

Breve reunión con abogado de Manuel Guerra

Hasta las dependencias de la Fiscalía también llegó Felipe Polanco, abogado de Manuel Guerra, quien afirmó que se trató de un breve encuentro con el persecutor Carrera para expresar la disposición de su defendido a colaborar y ver eventuales diligencias.

"Solo (estive) aprovechando la presencia del fiscal regional de Arica, con el que conversamos unos minutos sobre algunas coordinaciones de la causa, pero por el momento no vamos a hacer otro comentario", afirmó Polanco.

"¿Hay fecha de declaración ya para? No, no hay nada de eso. Siempre el ánimo de toda persona tiene que ser el de colaborar, pero no voy a referir al fondo ni a las diligencias que puedan haberse decretado", puntualizó.