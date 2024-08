Casos Factop y audios: Ominami cree que la CMF "debió ser más atenta"

El exministro de Economía Carlos Ominami (PS) afirmó en El Primer Café de Cooperativa que, al menos en el caso de la emisión masiva de boletas falsas que se le imputa al socio de Factop, Daniel Sauer, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) debió encender las alarmas con anticipación.

"No soy experto en estas cosas, pero creo que probablemente la CMF debió haber sido más atenta. Creo que todo el tema de las facturas falsas es un delito que se viene cometiendo hace ya bastante tiempo", por lo que cuestionó que "si no hubiese sido por el caso audios, porque finalmente se generó un conflicto entre las propias personas que estaban interviniendo en esto", la opinión pública no habría conocido las presuntas irregularidades.

Para Ominami, "eso demuestra que las instituciones no están funcionando correctamente, porque esto debió haber sido identificado por la autoridad pertinente, que en este caso debe ser la CMF".

Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, coincidió en que es "lamentable que la única forma de enterarnos y de pillar un fraude tan importante sea porque alguien filtró una grabación (...) y por lo mismo, uno quisiera tener algunas herramientas que son más activas para hacerlo".

"Ahí hay varias preguntas: una es si el Servicio de Impuestos Internos (SII) hubiese podido mirar las cuentas de Luis Hermosilla, a lo mejor esto hubiera saltado mucho antes, por ejemplo, pero la otra donde no tengo muchas respuestas es, cuando uno ve los montos involucrados -5 mil millones en el caso de una persona-, los bancos deberían haber informado eso a la Unidad de Análisis Financiero", comentó el economista.

Discrepó con ambos el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco, recordando que "lo de Factop ya había sido detectado por la CMF", e incluso destacó que éste organismo "tiene mucha más facilidad de acceso a información de la que tiene el SII, porque su ley le da más atribuciones", la cual permitió que iniciara un proceso de sancionamiento.

"Y lo otro, el SII, según lo que se informa, también estaba haciendo un análisis, porque le había llegado información al respecto desde la CMF. Lo que pasa es que con los audios esto salta a un nivel de cohecho y lavado de activos, que es otra cosa, y habla de una forma de actuar de este personaje, este abogado de la plaza, que va a un tema delictual mucho más grave", enfatizó la otrora autoridad.

Micco acotó que "parte de lo que ha salido ahora es que el señor Hermosilla quería saber información respecto a cómo avanzaba la tramitación del caso en la CMF", de manera que "desde mi perspectiva, no es cierto que la institucionalidad no haya hecho nada antes. Y creo que es importante porque de repente creemos que en Chile se cae todo a pedazos; no, hay cosas que están funcionando".

FLEXIBILIDAD DEL SECRETO BANCARIO

Por otro lado, como el SII se ve impedido en lo que respecta a detectar este tipo de irregularidades, Agostini defendió la idea de flexibilizar el levantamiento del secreto bancario: "Para efectos de evasión tributaria, en países como Estados Unidos su Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad de, por lo menos, mirar cuentas corrientes para buscar patrones que puedan permitir detectar evasión, y no necesita ir un juez. Y varios casos de evasión tributaria importante se han detectado así".

"El tema de fondo es que uno necesita información para ver patrones y empezar a ver dónde hay o qué contribuyente tiene más posibilidades -o no- de estar haciendo alguna subdeclaración de impuestos, y para eso se requiere información antes", complementó Micco.

En contraste, Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo, opinó que "la detección del caso audios no hubiera cambiado mucho si hubiese habido o no secreto bancario, porque esto fue porque alguien filtró un audio, y eso no tiene mucho que ver" con esta medida.

"Y hoy sí existe, lo que pasa es que como es un derecho de las personas, hay que pedirle a un juez que dé la orden. Estoy completamente de acuerdo en que hay que hacer algo para que sea mucho más expedito, eso sí, pero tiene que pasar por un juez", zanjó.