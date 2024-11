Cathy Barriga llegó al Centro de Justicia para una nueva revisión de medidas cautelares

La exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga (independiente, pro-UDI) acudió esta jornada al Noveno Juzgado de Garantía de Santiago para una nueva revisión de medidas cautelares.

La exjefa comunal es investigada por delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público, con los que supuestamente defraudó al erario fiscal por más de 30 mil millones de pesos, mientras ejercía como alcaldesa de Maipú (2016-2021), y por lo cual actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario total.

A su llegada, expresó que "nunca he tenido miedo de nada; cuando eres inocente no tienes temor".

Los querellantes en la causa, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Maipú, buscarán cambiar la medida cautelar actual por la prisión preventiva.

Asimismo, se refirió a la denuncia de una funcionaria de la Municipalidad de El Quiso sobre supuestas presiones para emitir un informe sobre el hijo de ocho años de Barriga, sin haberlo evaluado.

"Ustedes me hablan de algo muy delicado, que es el diagnóstico de autismo de mi hijo. Yo hace más de 11 meses debería haber interpuesto una denuncia, quizás, y por tanto trascendido que hablan los programas de televisión, que hace la gente con mala intención, llega esto", planteó.

"Nosotros llevamos a nuestro hijo a hacer equinoterapia hace bastante tiempo en distintos lugares; uno de estos lugares es allá en El Totoral, es un lugar privado, donde él asiste, y nos invitaron a conocer un centro de neurodesarrollo. Nosotros realizamos esta visita, porque también era importante para ellos, estaba la encargada y los profesionales", añadió.

"En resumen, en horas de la tarde, la encargada de este centro de desarrollo recibe el llamado de Alejandra Valle, preguntando por el diagnóstico de mi hijo", haciendo referencia a la periodista y actual concejala por Ñuñoa. "Es doloroso que personas ligadas a la política con intencionalidad quieran seguir dañando", complementó.

Por su parte, el abogado defensor Cristóbal Bonacic, señaló que "esto de que es un documento falsificado es absolutamente falso, es un invento, y lo que me parece más delicado es que se invente respecto a condiciones de un menor de edad, que es una ofensa para todos los menores de edad que tienen condiciones".

"Las medidas cautelares ya se discutieron el 10 de enero. No hay ningún antecedente nuevo que justifique esta audiencia. Los que la solicitan tendrán que justificarla. Nosotros haremos nuestra alegación y el tribunal resuelve", indicó.

"No se dio cuenta en detalle de los antecedentes"

El abogado José Pedro Silva, querellante en representación de la Municipalidad de Maipú, sostuvo que "hay algunos antecedentes que se ventilaron a propósito de la reformalización, pero en dicha oportunidad, como no se debatió si procedió o no la prisión preventiva, no se dio cuenta en extenso y en detalle de los antecedentes que constaban en la carpeta investigativa y que, en nuestro parecer, hacen que proceda la prisión preventiva contra la exalcaldesa".

"Eso es uno de los hechos por los cuales fue reformalizada la exalcaldesa, en que se entregaba información falsa de la Contraloría General de la República, por lo tanto, eso ya fue objeto de la reformalización", agregó el jurista.