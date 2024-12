Cathy Barriga salió de prisión y acusó "persecución" de alcalde Vodanovic

Horas después de que la Justicia revocase la prisión preventiva que cumplió hasta hoy miércoles, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga acusó una "persecución" por parte de su sucesor, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), quien es querellante en la causa en su contra.

En un caótico punto de prensa afuera de la Cárcel de Mujeres de San Miguel, la otrora jefa comunal -imputada por falsificación de instrumento público y fraude al Fisco- agradeció a "todas las internas, a las cerca de mil mujeres con quienes tuve el placer de compartir" durante los 20 días que estuvo recluida.

"Estoy contenta, porque de verdad es muy difícil enfrentar una situación así; yo llevo tres años de ser investigada. Hay un persecutor, que se llama Tomás Vodanovic, y la verdad es que vivir esto jamás en mi vida lo imaginé, pero aún así agradezco a cada persona y a cada mujer que me entregó su fuerza, porque la fuerza de las mujeres es superior a cualquier otra cosa", aseguró.

Barriga remarcó que "si me quieren dañar, si quieren debilitarme... aquí hay una sola persona que me persigue, pero no se da cuenta de que me está haciendo mucho más fuerte", volviendo a aludir al rol de Vodanovic en la investigación.

"Yo tengo una presunta inocencia, llevo años en esto", por lo que llamó a la prensa a que "revisen las miles de páginas de investigación y ojalá, Dios quiera, se haga justicia muy pronto", antes de retirarse en un auto conducido por su marido, el diputado Joaquín Lavín León.

La Fiscalía y el Municipio de Maipú impugnarán la decisión de hoy, que dejó a la imputada bajo arresto domiciliario total, ante la Corte de Apelaciones de Santiago.