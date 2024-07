Concejo Municipal se reunirá el 26 de julio para elegir al suplente de Jadue

El Concejo Municipal de Recoleta informó este jueves que se reunirá el próximo viernes 26 de julio para elegir al suplente del alcalde Daniel Jadue, tras la expiración del plazo que permite la ley para ausentarse del cargo.

El militante del Partido Comunista (PC) cumplió ayer 45 días desde que fue enviado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, como imputado por presunta corrupción en el caso Farmacias Populares.

A la medianoche comenzó a regir el plazo de 10 días -hasta el 27 de julio- para que el Concejo elija a un alcalde suplente.

Lo anterior se debe a que la Ley Orgánica de Municipalidades establece que si un jefe comunal llegase a ausentarse por 45 días, los concejales deberán elegir a un reemplazante.

El abogado Juan Carlos Manríquez, uno de los defensores de Jadue, indicó que "lo que señala la Ley Orgánica de Municipalidades es que (si) por una razón de fuerza mayor, cualquiera que esta sea, el alcalde no está en condiciones de cumplir sus funciones físicamente, durante el día obviamente, en el municipio, hay que señalar un reemplazante. No está vinculada específicamente a la formalización y de allí algunos de nuestros reclamos. La cancelación de los derechos políticos dice relación con una condena o una acusación, lo que aún no ha ocurrido".

La elección del suplente será por mayoría simple y, dada la composición del órgano -cinco representantes del PC, uno de Renovación Nacional (RN), uno del Partido Socialista (PS) y uno independiente- se espera que sea ungido el candidato de Daniel Jadue a su sucesión: su correligionario Fares Jadue, la carta oficialista para las elecciones de octubre.

Para el concejal Felipe Cruz (RN), aspirante a la alcaldía en los comicios, el nombramiento de Fares Jadue sería una decisión "irresponsable, porque es la misma administración la que sería la encargada de seguir administrando los recursos públicos, la administración que ha sido puesta en tela de juicio por eso", adujo.

"Además, utilizar el municipio para fines electorales sería de muy mal gusto y mal visto por la ciudadanía", afirmó el edil.

EL FUTURO DE DANIEL JADUE EN LA ALCALDÍA

La abogada Rosa Gómez, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de los Andes, explicó que pasados los 45 días en prisión preventiva el alcalde Jadue "no pierde su calidad de tal, pero no se encuentra habilitado para ejercer sus funciones, de manera tal de que, durante ese período que esté afecto a esta incapacidad temporal, será un concejal quien ejercerá de manera suplente sus funciones".

"Distinta es la situación si el alcalde es condenado a una pena aflictiva: esto es una pena superior a tres años y un día, en cuyo caso, de manera sobreviniente, pierde uno de los requisitos para ser nombrado alcalde y, por lo tanto, perderá la calidad de tal", detalló la letrada.

Bajo esa interpretación de la legislación, si a Jadue se le revoca la prisión preventiva previo a las elecciones municipales de octubre, podría volver a ocupar el cargo.

Otro escenario es que su defensa solicite que se rebaje la cautelar a arresto domiciliario, y que el alcalde fije la Municipalidad como el lugar para cumplir la medida, lo que le permitiría retomar continuar ejerciendo el cargo.