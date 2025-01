Democracia Viva: Los chats con Daniel Andrade que complican a Catalina Pérez

El Ministerio Público incluyó en su informe para la audiencia de desafuero de la diputada Catalina Pérez (ex-Frente Amplio) una serie de chats entre ella y su expareja, el fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, que dan luces de su conocimiento sobre el traspaso de dinero que hizo estallar el caso convenios.

Desde que comenzó la investigación en 2023, la parlamentaria insiste que nunca supo sobre el irregular convenio celebrado en la Región de Antofagasta, que significó la transferencia de más de 400 millones desde el Gobierno a la ONG, entonces representada legalmente por Andrade.

La otra conexión de Pérez con el caso es que el seremi de Vivienda de la época, Carlos Contreras, antes se desempeñó como su jefe de gabinete, entre 2020 y 2021.

En diciembre pasado, la Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó formalmente desaforar a la diputada de la zona, lo cual será evaluado por la Corte de Apelaciones de esa ciudad en febrero, con el objetivo de formalizarla por el delito de fraude al Fisco en calidad de autora.

Es en este contexto que T13 emitió un reportaje este jueves que revela chats entre ella y Andrade, enviados en 2022 y 2023, los que el ente persecutor exhibirá ante el tribunal de alzada para demostrar la participación de la expresidenta de Revolución Democrática en este caso.

El medio hizo ver que muchos de los mensajes fueron borrados, sobre todo los qe tenían que ver con el manejo del escándalo, y que tanto Pérez como Andrade aparentemente activaron el cifrado y autodestrucción de los chats.

"Es importante que reforcemos que tú no sabías"

En registros de 2022, la pareja discutía sobre los problemas de Andrade para cerrar los convenios con Democracia Viva, hasta que más adelante, y en alusión a Contreras -actualmente imputado en esta causa por fraude al Fisco-, un chat reza: "Me llamó Carlos. Parece que pueden salir las lucas".

Después de que las irregularidades fuesen destapadas por un medio antofagastino en junio de 2023, y sin ningún tipo de contexto, Pérez le compartió a Andrade el contacto del jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, otro frenteamplista cuestionado por los convenios.

Respecto al manejo del escándalo, Andrade remarcó a Pérez el 19 de junio: "Lo importante eres tú. Carlos está bien apaña todo. Se sigue moviendo (...) Así que tú preocúpate de ti nomás. Dice que es importante que nosotros reforcemos que tú no sabías".

Una preocupación de la diputada fue que, ante el asedio de la prensa, se demostrara la existencia de una supuesta oficina de Democracia Viva, registrada en la comuna de Ñuñoa, por lo que el 20 de junio instó a su entonces pareja a "ponerle un logotipo de Democracia Viva en la puerta, que haya una oficina habilitada dentro de la casa, cosas así".

"Onda que para cuando golpeen la puerta alguien abra y diga que sí, que ahí trabaja la fundación. Que no es un lugar para recibir personas, si no solo una oficina de trabajo. Váyanse para allá y ambienten (...) Es obvia la nota con la cámara prendida donde van y dicen 'miren aquí supuestamente trabaja la fundación y a ver! Vamos a golpear... hola! Aquí funciona Democracia Viva?' Sale una persona y dice 'nooo jamás lo he escuchado', y cagamos", le advirtió Pérez.