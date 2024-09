La diputada Camila Musante (ind.-PPD) denunció haber sido víctima de una serie de amenazas, que presuntamente estarían vinculadas a su reciente rol como querellante en el caso audios.

La acción penal de la legisladora, que fue declarada amisible esta semana por los Tribunales de Justicia, agregó el delito de tráfico de influencias en la denominada "caja de Pandora" de Luis Hermosilla, que hasta ahora estaba enfocada en los de soborno, delitos tributarios y lavado de activos.

En la Cámara Baja, acompañada por integrantes de su bancada, Musante dio a conocer que las amenazas consisten en sospechosas "encomiendas que han llegado a mi domicilio personal".

"Una de ellas es un teléfono, que no lo hice funcionar ni operar. Otra encomienda que todavía no conozco su contenido porque he decidido otorgársela a quienes tienen que llevar adelante esta investigación", expuso.

Además, dijo haber sufrido "un ciberataque", que consistió en el ingreso de un bot a los computadores que estaba utilizando cuando mantenía una reunión con los abogados que patrocinan su querella.

Por ello, elevó la denuncia ante el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones: "Voy a solicitar medidas de protección que resguarden mi integridad personal", confirmó.