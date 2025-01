Diputado Alessandri declara este jueves por tráfico de influencias en caso Macaya

El diputado UDI Jorge Alessandri está citado a declarar, este jueves, ante la Fiscalía de Alta Complejidad de Rancagua en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias a beneficio del condenado Eduardo Macaya Zentilli.

El parlamentario envió un correo electrónico al alcaide del centro penitenciario en el que se encontraba cumpliendo prisión preventiva, por abuso sexual de menores, el agricultor y padre del extimonel UDI Javier Macaya.

Consultado por El Diario de Cooperativa, Alessandri evitó profundizar en una explicación, pero contó el contexto en el que escribió dicho mensaje.

"En nuestro país, que un reo tenga acceso a sus remedios no es un privilegio, es un derecho, y en ese mail no se solicita nada, se manda el listado de los remedios. ¿Por qué (lo hice) yo? Porque me lo pidió el senador Macaya, que en ese momento estaba imposibilitado físicamente de hacerlo, porque iba manejando", dijo el legislador.

Alessandri negó además que esta acción sea análoga a las que ha realizado su cuestionada colega frenteamplista Maite Orsini en los hechos vinculados con su expololo Jorge Valdivia.