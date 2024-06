Diputado Soto: Jadue "no es un preso político, no ha sido objeto de persecución política"

El diputado Raúl Soto (PPD) criticó la actitud del Partido Comunista en medio de la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y remarcó que "no hay que atacar la institucionalidad, porque eso termina debilitando la democracia".

"Yo quiero ser absolutamente claro: Daniel Jadue no es un preso político, no ha sido objeto de persecución política; el Ministerio Público y el Poder Judicial son órganos autónomos, independientes del Estado, que están haciendo su trabajo. No hay que bajarle el perfil, no hay que atacar la institucionalidad, porque eso termina debilitando la democracia", declaró el parlamentario oficialista.

En esta línea, señaló que "así como criticamos a la derecha cuando sus alcaldes están paseando también por los tribunales, tenemos que medir con la misma vara a los dirigentes políticos de nuestro sector".

PRISIÓN PREVENTIVA ES "DESPROPORCIONADA", SEGÚN EL PC

Esta jornada el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago determinó la medida cautelar más gravosa contra el jefe comunal, la de prisión preventiva.

El jefe del comité de diputados comunistas, Luis Cuello, expresó que "es una medida injusta, es una medida desproporcionada. El alcalde Jadue ha colaborado en todo momento con el tribunal, con el Ministerio Público, con la investigación, ha estado en todas las audiencias y le ha puesto a disposición todos los antecedentes que están disponibles y, por lo tanto, creo que esta medida es bastante injusta".

Su par Daniel Núñez afirmó que "no puede ser un peligro para la sociedad un alcalde como Daniel Jadue, que se la juega por entregar remedios más baratos y mejor atención de salud para habitantes de su comuna. Espero que esta decisión absurda sea revertida por la Corte Apelaciones".

Prisión preventiva es injusta. No puede ser un peligro para la sociedad un alcalde como Daniel Jadue, que se la juega por entregar remedios más baratos y mejor atención de salud para habitantes de su comuna. Espero que esta decisión absurda sea revertida por la Corte Apelaciones. — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) June 3, 2024

Por otro lado, el timonel comunista, Lautaro Carmona, explicó sus dichos acerca de que este caso "puede tener una incidencia muy grande en la calidad de la convivencia política en el país".

"Un municipio del país, que es Recoleta, va a seguir funcionando sin la participación de su alcalde, y eso tiene que ver con gestión, tiene que ver con relación con su comunidad. Si es que la cautelar no hubiera existido, él podría haber seguido funcionando como alcalde", matizó.

RN CRITICA "DOBLE ESTÁNDAR"

El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, aseguró que desde su colectividad "hemos sido siempre respetuosos del funcionamiento institucional, de las decisiones del Poder Judicial, pero también somos políticamente muy críticos de cuando se trata de hacer injerencia en las decisiones de un poder del Estado".

Mientras que el diputado Andrés Longton (RN) indicó que "si un juez no decreta prisión preventiva porque sí, porque le caiga mal el alcalde, por su color político. Decreta prisión preventiva porque los hechos son de tal gravedad. ¿Por qué hacer distinciones? ¿Por qué defensas corporativas? Sobre todo cuando tenemos un alcalde que hoy día está preso. Eso es lo que hoy día condena a la mayor parte del país, este doble estándar".