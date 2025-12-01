Exdirector de la PDI deberá pasar 17 años en la cárcel por corrupción

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago sentenció a penas que suman 17 años de cárcel al exdirector general de la Policía de Investigaciones Héctor Espinosa por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos, ocurridos entre 2015 y 2018.

Por los primeros dos delitos se le impuso una pena de 12 años de prisión, mientras que por el lavado de activos se le sumaron otros 5 años.

Para su esposa, María Magdalena Neira, también declarada culpable en esta causa, se decretó una pena de 541 días de prisión, los que fuero conmutados por el tiempo que pasó privada de libertad durante el proceso judicial.

Y a Espinosa se le abonan 1.500 días entre prisión preventiva y arresto domiciliario a la pena determinada por la Justicia.

También se comunicó el decomiso de un departamento en común que los dos condenados tenían en la comuna de Las Condes, que fue comprado con parte del dinero defraudado y ahora quedó en poder del Fisco.