Hugo Gutiérrez acusa persecución contra Jadue: "Menos mal que no hay pena de muerte preventiva"

El abogado perteneciente al equipo de defensa de Daniel Jadie, el exdiputado comunista Hugo Gutiérrez, aseguró que "estamos en presencia de una persecución política", tras conocerse que se acogieron las medidas cautelares reales en contra del alcalde de Recoleta.

En el frontis de la Corte Suprema se desarrolló una concentración donde se presentó el "Comité por Justicia para Daniel Jadue", instancia que busca avanzar en una serie de iniciativas que se realizarán en nuestro país y en el exterior en apoyo al jefe comunal, ante su prisión preventiva.

En las afueras del Palacio de Tribunales, #Santiago, dando a conocer el Comité por la Libertad de Daniel Jadue.#JadueLibre pic.twitter.com/vvjVMxdoHS — Hugo Gutiérrez (@Hugo_Gutierrez_) July 4, 2024

En el lugar, Hugo Gutiérrez declaró que "estamos en presencia de una persecución política, a mí ya no me cabe dudas. Con la resolución de hoy, ya me queda claro que privarlo de su libertad, de sus bienes, de su cargo, menos mal que no hay una pena de muerte preventiva porque si no también se le habrían aplicado".

"Creo que hay que ya tener un poco de mesura por parte de esta jurisdicción chilena. Y cada día deposito más mi confianza en lo que pueda hacer la Corte, en concreto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la cautelar que hemos presentado", afirmó.

Por su parte, el exministro Jorge Arrate, quien también participó en la manifestación, declaró que "creo que hay una injusticia, una falta de equiparidad en el tratamiento. Estamos hablando de una persona que en su comuna tiene una hoja de servicio, de ejecución de proyectos, de nuevas ideas, que han transformado lo que es la gestión municipal en Chile".

A través de las redes sociales de Jadue, su equipo reveló que una vez que reciban el texto completo de la resolución, apelarán en la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que "en el estado en que se encuentra la investigación, los supuestos que harían procedentes estas medidas no concurren, ni siquiera está definido que exista perjuicio y cuál es su monto".