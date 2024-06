Indignada fiesta de cumpleaños para Jadue afuera de la cárcel

Con banderas comunistas y palestinas, globos rojos y gritos contra los jueces y la prensa, unos 50 militantes del partido se mantienen agrupados este viernes en el frontis del Anexo Penitenciario Capitán Yáber expresando su apoyo al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien hoy cumple 57 años de edad y 25 días de prisión preventiva como principal imputado en el caso de corrupción derivado de la extinta Asociación de Farmacias Populares (Achifarp).

Sus adherentes cantaron el "Cumpleaños Feliz", pidieron la liberación del jefe comunal y leyeron una larga lista de alcaldes y exalcaldes de derecha a los que acusaron de "ladrones" y exigieron que sean encarcelados.

La abogada brasileña Anjuli Tostes, pareja del jefe comunal, llegó a Capitán Yáber con una torta.

En el entorno de Jadue se anunció la conformación de equipos de defensa en Chile y en el extranjero para buscar la liberación del alcalde de Recoleta, que está a tres semanas de ser cesado de su cargo.

De acuerdo a lo que detalla la Ley de Orgánica de Municipalidades, si un alcalde está ausente por 45 días -como es el caso-, el Concejo Municipal deberá elegir a un suplente. Ese plazo se cumple el 18 de julio.

"Se ha formado un equipo de abogados a nivel internacional que está preparando una serie de acciones en su favor, entre ellas una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por cuanto se estima que las resoluciones que se han emitido por parte de la justicia chilena lo que lo que procuran es que él deje de ser alcalde de Recoleta, atentando contra la soberanía popular y vulnerando derechos civiles y políticos", señaló el exdiputado PC y abogado Hugo Gutiérrez.

"Eso va a ser deducido a la CIDH, por supuesto, porque el día 18 de julio su cargo quedaría vacante. En consecuencia, nosotros no aceptamos que ese castigo se le imponga de antemano", agregó el otrora parlamentario.

TRIBUNAL POSTERGÓ REVISIÓN DE CAUTELARES SOBRE BIENES DE JADUE

En paralelo, la audiencia de revisión de las medidas cautelares sobre los bienes de Jadue fue reprogramada para la próxima semana.

La instancia estaba fijada para este viernes, pero el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago comunicó hoy mismo su decisión de postergarla hasta el miércoles.

La audiencia responde a solicitudes de Fiscalía, los querellantes y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), quienes buscan que se prohíba la celebración de contratos en relación con cinco inmuebles y un vehículo de propiedad del jefe comunal, anticipándose a la posibilidad de que se le declare culpable.

"Creemos que (la solicitud) es absolutamente necesaria, porque podría eventualmente el señor Jadue vender estos inmuebles y entendemos que aquí hay un fraude al fisco. La Municipalidad Recoleta se ha visto desprovista de patrimonio y ese patrimonio se puede recuperar a través del patrimonio del señor Jadue", explicó Cristián Espejo, abogado querellante.

Por su parte, Ramón Sepúlveda, uno de los abogados de Jadue, aseguró que se trata de "una petición que creemos que es fantasiosa, que no tiene fundamentos. No ha habido ningún movimiento en los bienes de Daniel Jadue en todo este periodo de investigación y, por lo tanto, pretender hoy, post formalización, que él quisiera hacer algo con sus bienes es algo que no es real. No hay ningún riesgo para ninguna de las víctimas... Supuestas víctimas".