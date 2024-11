J.P. Hermosilla de nuevo contra el fiscal nacional: "O tiene muy mala memoria u ocultó"

En una rueda de prensa que se prolongó por casi una hora, el abogado Juan Pablo Hermosilla reveló este jueves por la tarde, frente a su oficina en Vitacura, un listado de 28 integrantes del sistema de justicia -fiscales, jueces y ministros de corte- que se han comunicado vía Whatsapp con su hermano y defendido, Luis Hermosilla, en prisión preventiva por el denominado "caso audios".

Hace dos meses, el jurista recuperó la información del teléfono incautado de su representado -también penalista-, cuyo contenido: fotos, Whatsapp, audios, videos y archivos, están compilados en un documento de 770.000 páginas en un disco duro.

Desde ese entonces, Juan Pablo Hermosilla había insistido en que publicaría esas conversaciones, al menos, una lista de personas que tuvieron contacto con su defendido –según explicó- para darle la oportunidad a los nombrados explicar el contexto y el carácter de ese intercambio.

Pasadas las 17.45 de este jueves, el defensor concretó la "primera etapa" de revelación de nombres de chats, que contempla solo a miembros del sistema de justicia.

"Quedamos de cumplir esto en etapas (...) y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es cumplir con lo que prometimos, sacar la primera parte que era la fase judicial", apuntó.

En esa línea, indicó que "quedó pendiente el tema de autoridades" del mundo político.

El abogado afirmó que decidió publicar este listado para "detener el espectáculo que fueron las filtraciones".

"Nos podemos equivocar, pero estamos actuando lo mejor que podemos hacer", dijo Hermosilla, quien aseguró que los nombres consisten en "situaciones estrictamente profesionales y que no parecieran representar nada irregular y otros que sí les puede llamar la atención, pero queremos que esas personas sean las que tengan la posibilidad de describir lo que pasó".

"Es muy importante entender que en esta lista no son conductas que yo estime que son delitos ni nada, ni siquiera ilícitas. Aquí es fundamental entender, por ejemplo, que Luis tenía una vida activa judicial", enfatizó.

LOS 28 NOMBRES "JUDICIALES" QUE TIENEN CHATS CON LUIS HERMOSILLA

El fiscal nacional Ángel Valencia (sólo una reunión).

Exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, conversaciones de causas y nombramientos.

Fiscal Carlos Palma, nombramientos y causas.

Danilo Quezada, nombramientos judiciales.

Exfiscal Emiliano Arias, causas judiciales.

Eugenio Campos, causas.

Eduardo Baeza, causas.

Enrique Vázquez, causas.

Juan Pablo Araya, causas.

Francisco Jacir, causas.

Fiscal regional Sur Héctor Barros, causas.

Ministro de la Suprema, Jean Pierre Matus nombramientos y causas.

Exfiscal José Luis Pérez Calaf, causas.

Lamberto Cisternas, causas.

Lilian Leyton, causas.

Fiscal regional Oriente Lorena Parra, causas y nombramiento.

Lya Cabello, exfiscal judicial, por nombramiento.

Ministro de la Suprema Manuel Antonio Valderrama, causas.

Exfiscal Manuel Guerra, causas judiciales y otros.

Ministro de la Suprema Mario Carroza, nombramientos.

Fiscal Marta Herrera, nombramientos.

Jueza Paula Brito, nombramientos

Sergio Moya causas.

Exfiscal Tufit Bufadel, causas.

Violeta Arriagada, causas.

Xavier Armendáriz, causas.

Ximena Chong, causas.

Claudia Perivancich, causas.

Todo el equipo de fiscales de la Macrozona Sur.

ROUND CON VALENCIA

En este contexto, J.P. Hermosilla aseveró que puede probar fácilmente su versión de la conversación entre su hermano, el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el actual fiscal nacional, Ángel Valencia, cuyo relato fue desmentido por estos dos últimos.

"Si el fiscal nacional, como persona, era una persona que conocía bastante parece a Andrés Chadwick, era profesor de la Universidad de San Sebastián, es una persona que cuando se va a la Universidad de San Sebastián, deja a su señora a la Universidad de San Sebastián, es una persona que trabajaba en la oficina que prestaba asesorías, como ha sido cuestionado públicamente, a Sebastián Piñera, ¿por qué él, en vez de inhabilitarse en todo esto, en el mejor de los escenarios, él no filtró pero toleró que se filtrara toda esta información y, al mismo tiempo, la usa para abrir causas nuevas, en vez de decir 'esto es grave, ¿quién está filtrando? ¿con qué criterio están filtrando estas cosas? Voy a abrir una investigación inmediatamente por estas filtraciones'... Él no se preocupa de ese tema y lo que hace es aprovecharse de estas filtraciones que son delictuales y abrir nuevas causas judiciales", acusó el defensor.

Según Hermosilla, Valencia "solo toma la decisión de decir, en un momento determinado, que él tenía un conocimiento muy parcial de Luis, que no eran amigos, que no eran cercanos, recordarán ustedes, y él dice que no hubo ningún contacto posterior. Todo esto son indicios de lo que yo estoy diciendo. Hay dos posibilidades: o tiene muy mala memoria u ocultó este tema. Cada uno podría sacar sus conclusiones y judicialmente lo vamos a tener que hacer".

Añadió que el fiscal nacional "en forma intempestiva decidió acordarse de la reunión" (el café, tras asumir el cargo) con su hermano y con Chadwick, y la revelación la hizo en una entrevista en que se mostró "extraordinariamente nervioso", con argumentos inconsistentes.

"En esa entrevista en que él está extraordinariamente nervioso dice cosas que son raras. Él dice antes que no era amigo de Luis, lo que es cierto, pero que aquí aparece ahora preocupado de armar una reunión una vez que ya está nombrado, según él, para limar asperezas por esto y hace todo un movimiento de contacto con Andrés Chadwick de juntarse... ¿Esto qué es?", planteó el penalista.

"El tema es que la versión que él da, en mi opinión, es inconsistente. Él dice que esta reunión se hace para limar asperezas, dice que no la registra en su registro de transparencia, en ley de lobby, y dice, al mismo tiempo, que se hablaron cosas de causas judiciales. Si se hablaron cosas de causas judiciales, él tendría que haberlas registrado en la ley de lobby. Yo tengo derecho a asumir que hay una serie de cosas que él está diciendo, antes de que yo abra la boca, que no son creíbles", acotó.

