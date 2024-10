Juan Pablo Hermosilla: El fiscal nacional no está contando todo

El abogado Juan Pablo Hermosilla exigió este miércoles una investigación exhaustiva sobre la reunión entre su hermano, Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva por el "caso audios", y el fiscal nacional, Ángel Valencia.



El 9 de octubre, el jefe del Ministerio Público reveló en El Diario de Cooperativa que sostuvo una cita informal con el penalista y el exministro Andrés Chadwick poco después de su nombramiento a cargo del ente persecutor.

En entrevista con CNN Chile, el defensor afirmó hoy que "el fiscal nacional ha dicho cosas que no son ciertas" y que debe explicar la forma en que se inició la reunión y sus contenidos.

"Cuando él (Valencia) declara que no tuvo más conversaciones con Luis desde que lo nombraron, eso no era efectivo. Él tiene que salir solo a enderezar eso y, además, hay un tema con la forma como se inicia esa reunión y con los contenidos de la conversación, porque yo creo que él no está contando todo lo que ocurrió en esa reunión. Esa es la impresión que tenemos nosotros, pero eso hay que investigarlo bien", sostuvo.

FILTRACIONES

Juan Pablo Hermosilla aseguró que "la Fiscalía Nacional ha actuado de mala fe", especialmente en relación con las filtraciones del caso y que no se han iniciado investigaciones sobre estos hechos.

También mencionó que hay fiscales que actúan "de buena fe", como Lorena Parra -a cargo del "caso audios"-, pero otros no, como "un fiscal de la Fiscalía Oriente" a quien no identificó debido a que está "en marcha" la acción legal.

Sin embargo, destacó que la versión de Parra no coincide con la de su hermano en relación con la reunión con Marta Herrera, candidata a fiscal nacional en 2022.

"Hay una parte en que hay discrepancia: ella dice que no instó a que Luis se juntara con Marta Herrera -cuando era candidata a fiscal nacional en 2022- y nosotros discrepamos con eso. La versión de mi hermano es que eso fue en conversaciones telefónicas y creo que es fácil de acreditar que (la versión de Parra) no es cierto: por un lado están los llamados un día sábado (...) de Lorena Parra a Luis, de la nada, diciéndole 'necesito que te juntes con Marta Herrera' y el resultado es que al día siguiente (...) se juntan o hablan por teléfono, pero el hecho ocurre y eso es a petición de Lorena Parra", señaló.

DIEZ DÍAS PARA LA PUBLICACIÓN DE CHATS

A renglón seguido, Juan Pablo Hermosilla apuntó que los chats de su hermano dados a conocer públicamente han sido seleccionados con algún objetivo y que pronto dará a conocer más conversaciones que Luis Hermosilla mantuvo con fiscales y otros funcionarios públicos.

"Yo hice un compromiso que voy a cumplir, creo que 10 días más, por ahí, de hacer públicos todos los contactos que tenía Lucho con fiscales", adelantó el defensor.

"No voy a tener todo, pero ya tengo seleccionado un buen lote como para poder hacerlo", añadió.