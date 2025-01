Luis Hermosilla es formalizado en causa Parque Capital

En el Centro de Justicia de Santiago se desarrolla esta mañana la audiencia de formalización del abogado Luis Hermosilla por la denominada arista Parque Capital del caso Audios.

La causa investiga un eventual tráfico de influencias por supuestas gestiones realizadas por el penalista en favor de un proyecto vinculado a Grupo Patio.

El fiscal Miguel Ángel Orellana, a cargo de la causa, explicó que a Hermosilla le imputan "un delito 240 Bis como autor ejecutor; es un tráfico de influencia, un delito que no tiene un contenido necesariamente idéntico al que, en general, como ciudadanos, tenemos incorporado como el concepto natural, pero está contemplado en esa norma, y efectivamente una de las discusiones que se puede plantear (en la audiencia) es el carácter de funcionario público. Lo vamos a ver dentro".

Ad portas de la formalización, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) informó que presentó una querella criminal contra Hermosilla en el marco de la arista Parque Capital.

Según detalló en un comunicado, la acción legal sindica al abogado como autor de un tráfico de influencias vinculado con la obtención de permisos administrativos para el proyecto Parque Capital, del Grupo Patio; actuación irregular por la que también se encuentran investigados los exministros UDI Felipe Ward y Andrés Chadwick (este último renunció a ese partido en octubre, tras décadas de militancia).

"De acuerdo con los antecedentes contenidos en la investigación, el querellado Luis Hermosilla, quien se desempeñó como funcionario público en el Ministerio del Interior durante el período en que se cometieron dichos ilícitos, manteniendo un interés económico directo en los negocios del Grupo Patio, velando por los intereses de Álvaro y Antonio Jalaff Sanz -socios y directores del referido grupo, con quienes mantenía una estrecha relación de amistad, profesional y económica-, ejerció influencias indebidas respecto de otros funcionarios que debían resolver permisos y autorizaciones, (...) en un claro contexto de violación del principio de probidad funcionaria", explicó el Consejo.

Defensa pedirá sobreseimiento definitivo

En la previa de la audiencia de formalización, el abogado Juan Pablo Hermosilla, defensor y hermano del acusado, anunció que solicitará su sobreseimiento definitivo en la arista Parque Capital.

En la previa, el defensor apuntó que "lo que se va a discutir es la formalización primero y después el sobreseimiento definitivo, y nosotros vamos a sostener que no puede ser formalizado por ese delito, por las razones jurídicas que vamos a invocar ahí, y vamos a sostener que tiene que terminarse la causa, de hecho".

"Esta causa está llena de cosas raras: la pregunta del millón que ustedes van a ver es que, si la Fiscalía sostiene esto, significa que cada persona que es funcionario público, que le pidió a Luis que lo ayudara en un nombramiento o en lo que sea, significa que cometió un delito", alertó Hermosilla.

Por su parte, el fiscal Orellana añadió en la previa que "vamos a ver si la defensa de don Luis sostiene su pretensión de discutir el sobreseimiento definitivo. Nosotros estamos confiados en que, en definitiva, si es que esa pretensión se manifiesta en la audiencia, vamos a convencer al tribunal de que no hay ninguna razón para sobreseer definitivamente a don Luis".

En efecto, Juan Pablo descartó que se haya configurado un delito, ya que no considera que Luis haya sido funcionario público, como sostiene la Fiscalía dada su calidad de asesor jurídico del Ministerio del Interior, y argumentó que era un abogado particular que el entonces gobierno contrató en algunas ocasiones para llevar ciertas causas, mas no tenía oficina ni correo electrónico fiscales.

Sin embargo, el Ministerio Público hizo ver que el penalista aparece en un registro de funcionarios estatales, y que la declaración del exseremi de Vivienda Manuel José Errázuriz indica que realizó las gestiones netamente porque Hermosilla era abogado del Ministerio del Interior.

Asimismo, los exministros del Interior Gonzalo Blumel y Rodrigo Delgado declararon que Hermosilla era asesor del gabinete de esa cartera, y el último incluso dijo que durante su administración se le amplió el contrato en otras funciones, e incluso se le subió el sueldo.

Hermosilla se encuentra, desde agosto, bajo prisión preventiva -primero en la Cárcel Santiago 1 y luego en el Anexo Capitán Yáber-, tras ser formalizado por los delitos de soborno, delitos tributarios y lavado de activos en la causa madre del caso Audios.