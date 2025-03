Luis Hermosilla vuelve a prisión preventiva

La Corte de Apelaciones de Santiago decidió este lunes por la tarde, de manera unánime, que el abogado Luis Hermosilla, protagonista principal del caso audios y de todas sus derivadas, que durante el último año golpearon con fuerza al mundo político y judicial, vuelva a prisión preventiva, al considerar que su libertad constituye un riesgo para la sociedad.

La Primera Sala del tribunal de alzada revirtió así la resolución de la jueza Andrea Díaz-Muñoz, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que el pasado 20 de marzo había revocado la prisión preventiva que el penalista cumplía desde agosto de 2024 y había fijado arresto domiciliario total en su contra.

Luis Hermosilla está imputado como autor de delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

En primera instancia, fue enviado a la cárcel Santiago 1, pero tras sólo un día, el 28 de agosto del año pasado, fue derivado al Anexo Capitán Yáber, donde permanecía hasta ahora.

🔴 La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decretó de manera unánime la Prisión Preventiva para Luis Hermosilla y dio por acreditado la existencia de los delitos, su participación y su necesidad de cautela pic.twitter.com/afEbmUN0A7 — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) March 31, 2025

La vocera de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Pamela Valdés, destacó la decisión de la Corte de reponer la prisión del imputado, debido a que "su situación (judicial) se ha agravado" desde la formalización realizada hace siete meses, considerando "la reformalización que sucedió en enero reciente y, además, la formalización por la arista Parque Capital".

La portavoz agregó que "lo que señaló (el tribunal de alzada) es que (Hermosilla) es un peligro para la seguridad de la sociedad, en este caso, por los parámetros que hemos conocido, que es la gravedad de la pena asignada al delito, los bienes jurídicos protegidos, el orden público económico, la fe pública y, por supuesto, que, en caso de ser condenado, arriesga una pena efectiva; que su situación procesal se ha agravado, que ha actuado un grupo pandilla y también se hizo presente la complejidad de la investigación que conlleva, por supuesto, a tener un reproche penal mayor que un delito más simple".

Finalmente, la vocera de la Fiscalía enfatizó que la edad de Hermosilla -de 68 años- y sus problemas de salud no constituyen un antecedente nuevo para la definición de la prisión preventiva.

"Nosotros sabemos que el señor Hermosilla tiene 68 años y que efectivamente tenía dolencias, que tiene familia y que tiene apoyos. Lo cierto es que eso no puede elevarse como un nuevo antecedente para esgrimir (su cautelar). Esto va a ser quizás para discutir una pena sustitutiva, pero en ningún caso es un nuevo antecedente para nosotros, porque ya lo conocíamos", apuntó.

J.P. Hermosilla: "Estamos en una regresión autoritaria"

Durante la mañana, a su llegada a la Corte, el abogado Juan Pablo Hermosilla, hermano y defensor de Luis Hermosilla, había anticipado que iba a ser una audiencia "dura" y reconoció que "es probable que nos vaya mal si siguen los criterios tradicionales", pero aseguró que tenían "esperanza".

"Hay una posibilidad de que escuchen nuestros argumentos y se den cuenta que es absolutamente innecesaria su prisión preventiva en los términos que se ha señalado y que hay que confirmar la resolución", aseveró entonces.

Más tarde, una vez conocida la resolución del tribunal de alzada, el defensor remarcó que la reposición de la prisión era algo que su equipo preveía: "Nuestras Cortes de Apelaciones están muy duras, en general, con algunas excepciones y estos temas, por lo tanto, no es raro ver que se revocan estas resoluciones otorgadas por algunos jueces que son más valientes y que otorgan las libertades", aseveró.

"Lo normal es que las personas se vayan presas con condenas para no vivir ciertos bochornos que han ocurrido en los últimos meses, que es que personas que han tenido periodos de prisión largos después terminan sueltos en juicios orales. Creo que tienen que haber razones extraordinariamente poderosas para que una persona sea encarcelada antes de que se le condene con sentencia firme. En particular, si es una persona que se presenta acá, que lo citan sabiendo que se va a quedar preso, etcétera. Entonces, creo que eso está alterando la forma de funcionamiento del sistema legal democrático y es grave (...) Estamos en una regresión autoritaria en que vamos a pagar los costos", acusó el abogado.

El abogado Juan Pablo Hermosilla, hermano y defensor de Luis Hermosilla, cuestionó nuevamente a la Fiscalía. Foto: ATON

A renglón seguido, J.P. Hermosilla nuevamente fustigó la labor de la Fiscalía, acusando una presión para que su hermano confiese delitos que, según arguye, no ha cometido.

"La colaboración para la Fiscalía es decir lo que ellos quieren. Ellos quieren que confiese un delito de lavado de dinero cuando no hay lavado de dinero, en mi opinión, y lo que hay es una operación de créditos; quieren que confiese un delito tributario donde no hay delito tributario y quieren que confiese una especie de cohecho que se empezó a hacer antes de conocer a los clientes. Entonces, creo que es difícil darle valor a ese criterio del Ministerio Público", planteó.

Agregó que "lo que importa aquí es otra cosa: él (Luis Hermosilla) ha estado dispuesto a prestar declaración permanentemente, lo he hecho yo creo que más de 10 veces en total, y al mismo tiempo entregó la clave de su celular, abrió sus cuentas corrientes. En fin, todo lo que ha estado objetivamente a su disposición para poder colaborar se ha hecho".

"Proceso contaminado política y mediáticamente"

Cuestionó, además, que "este juicio y este proceso se ha contaminado de diversas formas: se ha contaminado en forma política, es cosa de ver el comportamiento de los querellantes, de los dos parlamentarios que son querellantes (los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini); es cosa de ver la contaminación mediática por las filtraciones que hubo originalmente, que fueron dirigidas, que no se les olvide, se escogieron algunos ministros, algunas personas sobre las cuales se filtraban antecedentes a la prensa y no respecto de otras".

"Al mismo tiempo —añadió—, tenemos una causa que la está investigando una fiscal regional (Lorena Parra) que, en mi opinión, no tiene ninguna chance de investigar esto bien, porque ella está comprometida personalmente, como es de público conocimiento, por los correos y mensajes que tenía con Luis Hermosilla. Por lo tanto, yo creo que están pasando muchas cosas anómalas en esta causa".

"Nosotros las planteamos (las anomalías que acusan) cada vez que tenemos oportunidad de poder alegar en la Corte o participar en audiencias, creo que gran parte de ellas son públicas y notorias, no son cosas que estemos nosotros inventando y creo que este comportamiento del Ministerio Público está causando un daño a la institucionalidad grave", enfatizó.

Con todo, el defensor confirmó la presentación de un recurso para dejar sin efecto lo dictado por la Corte de Santiago: "Nosotros tenemos una línea de defensa muy firme y no vamos a claudicar en eso", reiteró.

Consultado sobre Luis Hermosilla ingresará a prisión durante esta misma tarde o mañana martes, J.P. Hermosilla declaró: "No lo sé, tenemos que tomar contacto con el juez de garantía que está de turno y ahí lo vamos a decidir. Yo tengo la impresión, pero no me cobran la palabra, de que va a ser mañana en la mañana, pero eso lo vamos a conversar con el juez de garantía que está de turno"