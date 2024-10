"Me arrepiento", dijo el fiscal nacional sobre su reunión con Hermosilla y Chadwick

El fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo este miércoles por la tarde que se arrepiente de la reunión informal que tuvo con el abogado Luis Hermosilla -hoy en prisión preventiva por el caso audio- y el exministro Andrés Chadwick poco después de su nombramiento a cargo del Ministerio Público.

Durante la mañana, en El Diario de Cooperativa, el jefe de la institución persecutora dio a conocer que Hermosilla aprovechó esta cita para pedirle que evaluara un procedimiento abreviado en la causa contra el exdirector general de la Policía de Investigaciones Héctor Espinosa, imputado por malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público.

Valencia señaló que su último chat con el penalista data de julio del 2022, y en un contexto que "no tenía nada que ver con mi postulación" al puesto que hoy dirige. No obstante, luego de asumir en enero del 2023, "a las pocas semanas, en marzo, me junté a tomar café con Hermosilla y Andrés Chadwick, a instancias de Chadwick, para limar asuntos personales y privados que venían de previo al cargo".

En específico, "tuvo que ver con el impresentable proceso de postulación, que fue pelea en la mugre" y durante el cual "se inventaron mentiras sobre mí y se metieron con mi familia, fue una cosa francamente asquerosa", relató Valencia.

En tal sentido, se juntaron los tres para conversar el asunto, porque -indicó- "cuando asumo, lo hago con el desafío de sacar la Fiscalía adelante, del pantano, y necesitaba despejar peleas y evitarme adversarios innecesarios".

Tras el remezón que causó su revelación en Cooperativa, Valencia dio un punto de prensa en el Congreso Nacional donde insistió: "Nunca más he vuelto a hablar con el señor Hermosilla y quisiera agregar que era una reunión privada y personal, pero hoy día, considerando la forma cómo la defensa se ha desempeñado, me parece por razones de prudencia preferible transmitirlo".

"Si hoy día me pregunto con el diario el lunes, sí, hoy día por supuesto que me arrepiento", afirmó el jefe del Ministerio Público.

"Debería haber dicho a Andrés Chadwick que 'me basta con lo que me trasmites, muchas gracias'", reflexionó, antes de agregar que "el riesgo en ese momento era que la persona que me estaba transmitiendo la petición hubiera quedado con la idea de que todavía guardaba rencor y por eso no lo quería recibir".

ABRIÓ LA PUERTA A INHABILITARSE

Valencia explicó que nadie le ha pedido directamente que se inhabilite en la investigación del llamado "caso audios", pero está dispuesto a hacerlo si es necesario, considerando la nueva información disponible y la anunciada citación de Chadwick a declarar como imputado. Sin embargo, enfatizó que la decisión no depende de él, sino de una comisión ad hoc de fiscales regionales.

"Nadie hasta la fecha me ha pedido directamente ni he tenido que enfrentar una situación de inhabilitarme en una situación que afecte al señor Chadwick, pero si hoy, en el actual estado de circunstancias y con la información disponible, y, además, con el señor Chadwick que va a ser citado en calidad de imputado... Si hoy alguien me pidiera directamente que me inhabilite en una situación que le afecte directamente, considerando esta circunstancia, yo me inhabilitaría", aseveró el fiscal nacional.

"En nuestra institucionalidad, eso no depende de mí —añadió—, porque el fiscal nacional no puede llegar y desprenderse de aquello que le resulte incómodo. Según nuestra legislación, son tres fiscales regionales, elegidos conforme a un procedimiento que establece la ley, los que tendrían que decidir si se ajusta a derecho o no se ajusta a derecho".