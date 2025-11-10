Senado vota este lunes la acusación constitucional contra juez Ulloa

El Senado votará este lunes la acusación constitucional presentada en contra de Antonio Ulloa, juez de la Corte de Apelaciones de Santiago vinculado al caso Audios, por "notable abandono de deberes".

El profesional de la Universidad Católica, con 36 años de carrera en el Poder Judicial, ya zafó de un primer proceso en la Corte Suprema y hoy espera por el Senado para saber si seguirá en su puesto.

Entre las acusaciones en su contra se encuentran haber pedido ayuda al abogado Luis Hermosilla para influir en nombramientos en el Poder Judicial, revelar las tendencias políticas de los postulantes y generar contactos con senadores para influir en votaciones.

El abogado de Ulloa, Domingo Hernández, defendió que es "un ministro de vocación, que ha desempeñado con excelencia su cargo, que hasta el momento de esta situación tan ingrata que lo está afectando nunca había sido sancionado disciplinariamente, tenía anotaciones de mérito, y que quiere seguir en su cargo en el Poder Judicial, porque tiene la convicción de que es un aporte".

En la sesión de la mañana, que se celebrará desde las 10:00 a 14:00 horas, se realizará la relación de la acusación por parte del secretario general por un período de 60 minutos. Luego, los diputados de la comisión especial de la Cámara Baja (Daniel Manoucheri, Eric Aedo y Carolina Tello) formalizarán la presentación del oficio acusatorio para lo cual tienen asignado un tiempo de 60 minutos.

Aedo dijo que con "las últimas informaciones que hemos conocido de la trama bielorrusa, los contactos entre la exsuprema Vivanco, un grupo de abogados, y también el abogado Hermosilla, creo que eso requiere una señal clara, transparente y contundente para enfrentar esta acusación constitucional".

"Si de verdad queremos proteger nuestra democracia y protegerla del crimen organizado y de la corrupción, entonces lo que cabe es aprobar esta acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa, y espero que el Senado actúe en consecuencia", añadió.

Con posterioridad se entregará el uso de la palabra Ulloa o su abogado defensor para que presente su defensa por espacio de 60 minutos, después de los cual se da un tiempo para la réplica por parte de los diputados y para la duplica de la defensa, por espacio de 30 minutos cada uno.

Por la tarde, desde las 15:00 horas y hasta el total despacho, los senadores tendrán tres minutos para la fundamentación del voto de los tres capítulos acusatorios, después de lo cual se votará por separado cada capítulo.

El quorum de aprobación en este caso es de la mayoría de los senadores en ejercicio. Si los senadores acogen alguno de los capítulos, Ulloa quedará destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por cinco años.