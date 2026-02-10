Carabineros incautó más de dos toneladas de droga en Antofagasta

Una intensa persecución en el sector de la pampa permitió a personal de Carabineros del OS7 decomisar más de dos toneladas de sustancias ilícitas en la Provincia de El Loa, Región de Antofagasta.

El seguimiento comenzó cuando un vehículo sospechoso intentó evadir un control policial, huyendo en dirección a la pampa, pero los efectivos inicialmente detuvieron a dos personas de nacionalidad boliviana.

"De estos procedimientos tenemos nueve detenidos: cuatro bolivianos y cinco chilenos. En uno se incautaron 1.819 kilos de marihuana y, en el segundo, 222 kilos, sumando un total de más de dos toneladas de droga", puntualizó el jefe de zona de Carabineros, general Cristian Montre.

Entre los capturados, figuran un padre y su hijo, y uno de ellos mantenía una prohibición de ingreso al país por al menos 25 años.

Por su parte, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó la labor conjunta con el personal policial: "La estrategia que se trabaja con Carabineros tiene que ver, además de contener la presión existente en la frontera con los recursos disponibles, con generar diligencias investigativas y sobre todo, asfixiar las economías criminales".

Además de la droga, Carabineros decomisó cuatro vehículos y ocho teléfonos celulares, los que serán periciados en el marco de la investigación.