Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Judicial | Drogas

Carabineros incautó más de dos toneladas de droga en Antofagasta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El operativo de personal del OS7 culminó con nueve detenidos, además del decomiso de vehículos y celulares.

Carabineros incautó más de dos toneladas de droga en Antofagasta
 Carabineros de Antofagasta
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una intensa persecución en el sector de la pampa permitió a personal de Carabineros del OS7 decomisar más de dos toneladas de sustancias ilícitas en la Provincia de El Loa, Región de Antofagasta.

El seguimiento comenzó cuando un vehículo sospechoso intentó evadir un control policial, huyendo en dirección a la pampa, pero los efectivos inicialmente detuvieron a dos personas de nacionalidad boliviana.

"De estos procedimientos tenemos nueve detenidos: cuatro bolivianos y cinco chilenos. En uno se incautaron 1.819 kilos de marihuana y, en el segundo, 222 kilos, sumando un total de más de dos toneladas de droga", puntualizó el jefe de zona de Carabineros, general Cristian Montre.

Entre los capturados, figuran un padre y su hijo, y uno de ellos mantenía una prohibición de ingreso al país por al menos 25 años.

Por su parte, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó la labor conjunta con el personal policial: "La estrategia que se trabaja con Carabineros tiene que ver, además de contener la presión existente en la frontera con los recursos disponibles, con generar diligencias investigativas y sobre todo, asfixiar las economías criminales".

Además de la droga, Carabineros decomisó cuatro vehículos y ocho teléfonos celulares, los que serán periciados en el marco de la investigación.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada