"Operación Apocalipsis": Defensa sostiene que civiles involucrados son simples comerciantes

Este miércoles se celebró la sexta jornada de formalización de la "Operación Apocalipsis", procedimiento policial que destapó una red de corrupción en Gendarmería que ofrecía dinero a personas encarceladas a cambio de beneficios.

Un total de 70 personas están imputadas en el caso, de las cuales 47 son gendarmes y 23 son civiles que ejercían principalmente en Santiago 1 y en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Sus defensas hablaron en la audiencia de hoy, después de cinco jornadas de exposiciones de la Fiscalía.

El punto que llamó la atención fue la argumentación de la abogados en torno al presunto rol de los civiles en la red de corrupción. Denominados "manilleros", el Ministerio Público los acusa de ingresar a las cárceles elementos prohibidos e incluso personas para ejercer prostitución.

Sin embargo, los abogados defensores sostienen que son simples comerciantes que ejercen hace años a las afueras de los recintos y que no se puede generalizar sobre ellos, pues -afirman- trabajan dentro del marco de la ley.

"Hay montos (recibidos por mi cliente) relevantes a mi juicio y montos que se pueden explicar perfectamente por otra vía si sabemos que ahí se realiza una actividad económica de comercio. Yo mismo he visto a los gendarmes cómo cruzan al frente a comprarse una bebida, que me parece completamente explicable", expresó el jurista Rodrigo Oyarzún.

En la misma línea, la defensora Jennifer Franco buscó explicar "la cantidad de dinero que se señala pasa por las cuentas de mi representada, doña Fernanda". Para ello expuso que "si bien es cierto que esta es una actividad que no está regulada, el quiosco donde ella trabaja tiene patente de ambulante de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, toda vez que está en la parte del frente de Santiago 1".

Varios imputados aceptan la prisión preventiva, pero a cambio de declarar como atenuante

De los 70 imputados totales, ocho ya tienen medidas cautelares, las cuales se desglosan en dos prisiones preventivas y seis arrestos domiciliarios.

Actualmente, las cautelares de 47 imputados siguen en discusión, ya que otros 15 han decidido, hasta ahora, no oponerse a la prisión preventiva solicitada en su contra, pero con la condición de que puedan entregar declaración como eventuales atenuantes en el juicio.

Esto fue criticado por Carlos Silva, abogado defensor de un gendarme implicado, que calificó como "débil y feble" el relato de los hechos que construirá Fiscalía, ya que se hará a partir de las declaraciones de los propios imputados.

"Me atrevería a decir que, particularmente en mi defendido y de muchos de los imputados en esta causa, el 70% del sustento de la Fiscalía está en las colaboraciones entregadas por imputados en el marco de un procedimiento", cuestionó el jurista.

"O sea, una construcción un tanto débil y feble su señoría, porque si la persecución penal se va a sustentar solo sobre actividades colaborativas, a título como de una prueba confesional de nuestro antiguo sistema penal -donde ya la confesión no es una prueba-, me parece que es un estándar bastante bajo para poder establecer una cautelar de esta magnitud", sostuvo Silva.