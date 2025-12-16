Boric anunció reforma para dividir funciones de Gendarmería tras caso de corrupción

El Presidente Gabriel Boric anunció una reforma constitucional para realizar cambios estructurales en Gendarmería luego de que este martes cayera una red de corrupción en las cárceles de siete regiones con al menos 44 gendarmes implicados.

El mandatario explicó que la situación actual obliga a un cambio institucional que se ha intentado en gobiernos anteriores sin éxito. La medida busca especializar las funciones del organismo penitenciario, separando el control delictual de la rehabilitación.

"He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social. Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública, dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública", anunció Boric desde La Moneda.

Bajo este nuevo esquema, el Ministerio de Justicia dejaría de tener el control sobre la seguridad penitenciaria, manteniendo exclusivamente la tutela sobre la rehabilitación de los reclusos a través de un nuevo organismo.

"Las competencias de reinserción quedarán alojadas en el Ministerio de Justicia en una nueva institución a cargo de esta materia", explicó el Presidente.

El Jefe de Estado hizo un llamado al mundo político para apoyar esta iniciativa, revelando que ya ha tenido conversaciones preliminares con el Presidente electo (referencia en el audio) sobre la materia.

"Espero que esta reforma cuente con apoyo transversal de todo el espectro político, porque el combate al crimen organizado, al cual no le vamos a dar tregua, es un deber de Chile y en esto no tienen que haber diferencias políticas. Ocuparse tanto de las cárceles como de la reinserción es clave para la agenda de seguridad pública", concluyó Boric.

"Inaceptable y repulsivo"

El procedimiento dejó al descubierto una millonaria red de corrupción que operaba al interior de Gendarmería, donde funcionarios tenían una "guía de precios" para ofrecer "servicios" a los internos, entre los que destacaban precios para cambiar de sector, para entregar celulares y para permitir el ingreso de alcohol y drogas.

Al respecto, el Presidente Gabriel Boric detalló que "lo que sabemos hasta ahora, lo que tenemos certeza, es que se indaga a 44 funcionarios de Gendarmería del penal Santiago 1, quienes serían parte de una red de corrupción y venta de favores cuyos negocios ilícitos suman más de 6 mil millones de pesos".

Boric fue enfático en condenar estos hechos, asegurando que no habrá impunidad: "La participación de funcionarios del Estado en este tipo de manejos es inaceptable y repulsiva y no la vamos a permitir. (...) A quienes participan de estos actos delictuales, a quienes hoy día estén escondidos, a quienes hoy día crean que han pasado desapercibidos, sepan que los vamos a encontrar".

Gobierno respaldó a director nacional de Gendarmería

Por otro lado, los ministros de Justicia, Jaime Gajardo, y de Seguridad Pública, Luis Cordero, manifestaron su total respaldo al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, quien señaló más temprano: "yo no sería tan osado de decir que tenemos el control absoluto de las cárceles".

"Gracias al trabajo que ha liderado el director nacional, es posible la intervención que se hizo hoy en Santiago 1. El director nacional de Gendarmería cuenta con nuestro respaldo, desde que fue confirmado en el cargo por el Presidente de la República, ha realizado una labor que nosotros consideramos muy profesional, muy robusta", señaló Gajardo.

El ministro Luis Cordero enfatizó que "el director Pérez, tal como ha dicho el ministro Gajardo, no solo cuenta con el apoyo, es heredero de una larga carrera en funciones operativas en Gendarmería de Chile y conoce en detalle el funcionamiento y el desarrollo de esta institución".

"Tener el control de las cárceles es tener también la capacidad no solo de ingresar a cualquier módulo dentro del establecimiento, es también tener la capacidad de investigar y hacer responsabilidades efectivas desde el punto de vista administrativo y penal a quienes se encuentran a cargo de su custodia", aseveró.

En ese sentido, señaló sobre los dichos del director de Gendarmería que "él tiene una respuesta que es muy transparente. Diría, la expresión 'no sería osado' es esencialmente para decir: 'tenemos problemas en Gendarmería que los estamos abordando', porque a continuación de esa frase viene la explicación".

"No hay crimen organizado que avance sin corrupción y por eso combatir directamente la corrupción, sin ningún tipo de ambigüedad, mostrando la capacidad estatal de actuar conjuntamente como se demostró esta madrugada, creo que es la mejor manera de demostrarle al país que el Estado está a cargo", sostuvo.