Sigue el "día negro" de Gendarmería: Contraloría reportó falencias en allanamientos y control de armas

El mismo día que se desbarató una red de corrupción al interior de Gendarmería (que cobraba dinero a reos a cambio de beneficios), Contraloría asestó un nuevo golpe a la institución, al alertar sobre falencias en áreas como el control de armas, de celulares y la ejecución de allanamientos.

El ente contralor publicó este martes un Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) que sistematiza las irregularidades y fallas detectadas en instituciones públicas involucradas en tareas "prioritarias" como seguridad pública, control de armas y municiones, e incautación y destrucción de drogas.

Respecto a Gendarmería, anotó que 70 de 79 recintos de régimen cerrado no planificaron allanamientos ordinarios en 2024.

En materia de control de armas, "los informes de la CGR señalan que se identificaron armas no registradas en planillas de control, ausencia de documentación en incautaciones y falta de trazabilidad en sistemas de PDI y Gendarmería".

Pocas cárceles tienen inhibidores, y no afectan las señales 4G o 5G

Además, el ente informó que sólo el 12,7 por ciento de las cárceles cuenta con sistemas de inhibición de señal, pero, en su mayoría, sólo afectan a la señal 2G, cuando los teléfonos actuales llegan al 4G o 5G.

Además, pese a estos dispositivos, se permite la comunicación wifi.