Gustavo Gatica insatisfecho, pero "tranquilo": "No quería morir sin saber quién me disparó"

Tras conocerse el veredicto que absolvió al capitán (r) de Carabineros Claudio Crespo por las lesiones que lo dejaron ciego en 2019, el diputado electo Gustavo Gatica se manifestó insatisfecho con la decisión, aunque valoró que se haya acreditado la participación del entonces funcionario policial en el hecho.

Al retirarse del Centro de Justicia, Gatica comentó a la prensa que está "insatisfecho con el resultado, sin embargo hay algo que tranquiliza mi corazón y es que hoy día, en el juicio, se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo. Eso a mí me tranquiliza demasiado, en el ámbito más personal yo puedo decirles que no quería morirme en unas décadas más sin saber quién fue la persona que me disparó".

"Cabe cuestionarnos, desde mi calidad de político también, porqué una persona que le quita la visión a otro ciudadano no es condenado, eso lo podemos cuestionar hoy en día y podemos decir porqué pasan estas cosas en Chile y esa es una conversación que vamos a tener nosotros más adelante, en el futuro Congreso", añadió.

Gatica insistió en que "hay cosas que cambiar, porqué un delito tan grave no es juzgado con cárcel, eso tenemos que cambiarlo".

Los magistrados fundamentaron su decisión en que la conducta de Crespo se encontraba amparada por la causal de legítima defensa, descartando el delito de apremios ilegítimos.

Sobre el futuro del proceso, el psicólogo planteó que "voy a tener una reunión con mis abogados y vamos a llegar hasta la última instancia para que acá se haga justicia. Creo súper relevante, por el bien de nuestra democracia, por el Chile del futuro, que estos casos no pueden quedar impunes. Casos tan graves como la pérdida de visión no pueden quedar impunes".

"Vamos a conversar con los abogados sobre la nulidad del juicio y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si es necesario llegar a cortes internacionales, así lo vamos a hacer", finalizó.