El fiscal regional de Magallanes y la Antártica Chilena, Cristián Crisosto, valoró en Cooperativa la "coronación" de la primera condena por violación registrada en la historia del territorio polar, luego que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ratificara el fallo contra el biólogo chileno Jorge Gallardo Cerda, que deberá cumplir 300 días de cárcel.

"Esto es un hito para la Fiscalía y para el país también; estamos muy conformes con el resultado de esta investigación y el resultado judicial. La víctima (de nacionalidad francesa) logró confiar en el Ministerio Público, armamos un buen caso para llevarlo a tribunales y se coronó con la sentencia condenatoria que dictó el Tribunal Oral de Punta Arenas, ahora confirmada por la Corte", destacó el persecutor.

Crisosto también abordó el avance de la investigación sobre la tragedia en Torres del Paine -donde fallecieron cinco turistas-, y afirmó que están a la espera "de concluir durante el mes de enero" con la llegada de "un informe pericial del sitio del suceso en tres dimensiones, con el objeto de poder aclarar" la dinámica de los hechos.

