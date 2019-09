Ex fiscal Emilfork descarta presiones en caso Ascar pero reconoce "falta de respaldo"

El ex fiscal Marcos Emilfork se refirió a la investigación que realizó del caso Ascar -el programa para fortalecer el Sename- que era indagado por presunto fraude durante las administraciones de Javiera Blanco y José Antonio Gómez por supuestos pagos sin justificación.

Esta semana, Emilfork dejó de ser parte de la Fiscalía Nacional tras renunciar de manera anticipada a su cargo de fiscal regional de Los Lagos.

En El Diario de Cooperativa, el fiscal fue consultado respecto a si recibió presiones políticas mientras investigaba el caso. En ese sentido, Emilfork manifestó que "yo creo que es importante decir que los fiscales -y yo principalmente- no somos personas a las que se les pueda ocurrir hacerme una presión política".

"Eso es un tema de rol y en lo particular, cualquiera que me conozca y conozca la carrera que he tenido durante 15 años, no se le ocurriría hacerlo. Pero sí le puedo decir que hubo situaciones, algunas situaciones, que a mí me llamaron profundamente la atención y en las cuales, sin duda, no sentí el respaldo necesario para poder seguir adelante", manifestó.

Además, respecto a la relación con el fiscal nacional Jorge Abbott, Emilfork manifestó que "hemos tenido tensiones y hemos tenido diferencias en cuanto a distintos aspectos relacionados con el ejercicio de la función pública hasta acá y eso tiene correlato luego en los resultados que se van dando".

Caso Sename: Hay una deuda del Estado

Sobre el denominado caso Sename, en que el fiscal investigaba las situaciones de muertes de menores al interior del Servicio Nacional de Menores, el fiscal Emilfork manifestó que queda el equipo conformado en Los Lagos a cargo del caso.

"No veo mayormente una merma en el caso Sename. Respecto de la merma a la institución, la verdad es que la merma es más para mi porque los fiscales que llevamos muchos años en la institución, la verdad es que nos formamos en la institución y se forma también un apego al cumplimiento de un rol", manifestó.

Respecto a los resultados que se han obtenido con la investigación, Emilfork destacó que una de las diligencias que solicitó fue el informe de la PDI en que se revisaron 240 hogares.

"Ese informe lo que devela es que el Estado tiene una importantísima deuda respecto de los niños, niñas y adolescentes", aseguró Emilfork.

"Es por eso que ese informe es tan relevante. Ahí se especifica que el 88 por ciento de los centros que fueron visitados dan cuenta de que habían existido hechos de vulneración de derechos en los mismos lugares", agregó.

En la misma línea, aseguró que el documento "levanta toda la problemática que hay sobre salud mental de los niños, todo lo que dice relación con el suministro de fármacos, transporte, las falencias que hay a nivel de la supervisiones tanto judiciales como del mismo Sename. Y una serie de otros aspectos que develan los estándares o las competencias que tienen las personas que tienen directamente a su cargo a los NNA. Nosotros pudimos constatar que la exigencia era que tuvieran cuarto medio y una serie de otros antecedentes que son extraordinariamente reveladores".

Respecto a su salida, Emilfork confirmó que conformará una fundación preocupada de la protección de víctimas vulnerables.