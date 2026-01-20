Suprema ratificó penas de exagentes del Comando Conjunto por caso de detenido desaparecido

La Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en el caso de la desaparición de José Edilio Flores Garrido, estudiante universitario y dirigente del Partido Comunista (PC), ocurrida el 11 de agosto de 1976 en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Las magistradas María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y Dobra Lusic, junto a los abogados Eduardo Gandulfo y Raúl Fuentes, confirmaron y mantuvieron las condenas contra exintegrantes del Comando Conjunto como autores del delito de secuestro calificado.

El máximo tribunal rechazó los recursos de anulación presentados por las defensas contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, aunque anuló el fallo correspondiente al delito de asociación ilícita, estimando la falta de razones suficientes.

De acuerdo con lo establecido en la investigación judicial, Flores Garrido fue detenido de manera ilegal por agentes del Comando Conjunto y trasladado a un centro de detención clandestino en Santiago, desde donde se perdió todo rastro de su paradero, siendo declarado como detenido desaparecido.

El coronel de Aviación Juan Francisco Saavedra fue condenado a 10 años de presidio, pena que cumplirá bajo reclusión domiciliaria total, considerando su edad.

En tanto, deberán cumplir penas efectivas Daniel Guimpert Corvalán, capitán de la Armada, y Manuel Muñoz Gamboa, coronel de Carabineros, ambos condenados a 8 años de presidio, además de Alejandro Sáez Mardones, sargento segundo de Carabineros, quien recibió una pena de 6 años.

Francisco Ugás Tapia, querellante y jefe jurídico del Estudio Caucoto Abogados, valoró la resolución y afirmó que "el transcurso del tiempo no ha sido un obstáculo fáctico ni jurídico para juzgar y sancionar este crimen".



"Impunidad encubierta"

Por su parte, Roberto Flores Garrido, hermano de la víctima, expresó su disconformidad ante el hecho de que uno de los condenados no cumpla la pena en prisión efectiva.

"Lamentamos que esta sentencia vuelva a representar una forma de impunidad encubierta. El fallo no es proporcional a la gravedad del crimen de lesa humanidad cometido contra mi hermano. Esta resolución vuelve a negarnos la verdad: cómo murió, quiénes lo asesinaron y dónde están sus restos", señaló Roberto Flores