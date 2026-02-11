Quinta Normal: Hombre fue acribillado frente a su domicilio

Un asesinato con arma de fuego se registró durante la madrugada de este miércoles en la comuna capitalina de Quinta Normal, donde un hombre de nacionalidad venezolana, de aproximadamente 40 años, fue atacado por desconocidos.

El crimen ocurrió cuando la víctima, que mantenía su situación migratoria regular en el país, se disponía a estacionar su automóvil frente a su domicilio.

Según el reporte preliminar, los atacantes llegaron al lugar en un vehículo motorizado y abrieron fuego de manera indiscriminada antes de escapar en dirección desconocida.

La gravedad del ataque quedó en evidencia al encontrarse al menos 15 impactos balísticos en el sitio del suceso.

Tras la ráfaga de disparos, familiares de la víctima acudieron en su auxilio y lo trasladaron de urgencia en un vehículo particular hasta el Hospital Clínico Félix Bulnes, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció debido a la severidad de las lesiones.

"En el lugar se encontró evidencia balística y se están analizando declaraciones de testigos y cámaras de seguridad para determinar la dinámica del hecho. Se logró apreciar que los imputados se trasladaban en un vehículo motorizado y es materia de investigación determinar la cantidad de estos", señaló el subcomisario Italo Alfaro, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI).

Actualmente, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, junto con peritos de la PDI, trabajan para esclarecer el móvil del crimen, sin descartar ninguna hipótesis hasta el momento.