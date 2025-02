TC rechazó recurso contra Maya Fernández por compra de casa de Allende

La Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC) acordó -por 4 votos contra 1- no admitir a tramitación el recurso de inhabilidad contra la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, presentado a raíz de la fallida compraventa de la casa del presidente Salvador Allende por parte del Estado.

A fines de 2024 el gobierno anunció, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, que serían adquiridas las casas de los expresidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende para convertirlas en museos.

Sin embargo, en el caso del domicilio de Allende, se debió anular la transacción debido a que la propiedad era compartida, entre otras personas, por la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del exjefe de Estado, lo que las inhabilita para celebrar este tipo de contratos.

El relator a cargo de la causa, Lino Riffo, explicó este lunes que el TC "acordó por decisión de mayoría no admitir a tramitación, por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 1.190 de la Ley 17.997 Orgánica Constitucional de esta magistratura, el requerimiento de inhabilidad deducido en la causa rol 16.154 en contra de la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández Allende".

"El libelo se entenderá por no presentado para todos los efectos legales", agregó Riffo, quien también detalló que "esta decisión fue votada en contra del ministro señor Héctor Mery Romero".

"El requisito que faltó no lo sabemos"

El 20 de enero, los abogados John Reid, exseremi durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), y Raimundo Palamara, militante del Partido Republicano, presentaron el mencionado recurso de inhabilidad, por lo que pagaron al TC una fianza de 500 mil pesos para que sea admitido.

Tras conocerse la resolución del TC, el abogado Palamara explicó que "el requisito que faltó en específico no lo sabemos y eso lo vamos a saber una vez que nos notifiquen la resolución. Hasta ahora, solamente tenemos a la vista el comunicado de prensa".

"Los pasos que vamos a tomar vamos a esperar que nos llegue la resolución, ser notificado de la misma y, una vez estudiada, vamos a insistir con el recurso superando el requisito que, a juicio de la mayoría del Tribunal constitucional de la Primera Sala, faltó", complementó el jurista.

Los abogados que presentaron el recurso aseguran que la ministra Fernández firmó un contrato de compra venta por 933 millones de pesos con el Ministerio de Bienes Nacionales, lo que consideran una causal de inhabilidad, ya que, según la Constitución, ni ministros ni parlamentarios pueden realizar este tipo de contratos con el Estado.

Defensa de Isabel Allende pide que diputados declaren ante el TC

En tanto, la defensa de senadora Isabel Allende, quien también se encuentra en proceso de investigación por este caso, solicitó que 20 diputados de oposición -que firmaron el recurso en su contra- declaren ante el TC.

Gabriel Osorio, el abogado representante de la parlamentaria, argumentó -asimismo- que no hay motivos para su destitución, puesto que la venta no se concretó y no hubo traspasos de dineros.