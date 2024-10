Tribunal rechazó orden de no innovar solicitada a favor de Sergio Muñoz

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictó resolución que deniega la orden de no innovar solicitada a favor del exministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz.

La decisión del tribunal de alzada porteño de rechazar la orden de no innovar pedida en el recurso de protección en favor del exministro no implica la resolución del recurso en sí; éste no ha sido resuelto aún.

Ayer se dio a conocer que, tras ser aprobada la acusación constitucional en contra de Muñoz, la abogada Ana María Watkins -quien no es parte de su defensa- interpuso un recurso de protección contra más de 90 parlamentarios.

La jurista acusó una "acción arbitraria e ilegal" realizada por los diputados, que "afecta derechos fundamentales, al negar lugar a la cuestión previa, declarar admisible y, consecuencialmente, admitir a tramitación una acusación constitucional colectiva".

La acción judicial buscaba restablecer "de inmediato el imperio del derecho, ordenándole a los recurridos dejar sin efecto" el libelo acusatorio en lo que respecta al extitular del máximo tribunal.

Este lunes, el tribunal dio ocho días a los 91 diputados que rechazaron la cuestión previa de la acusación -que unía los casos de Muñoz y de Ángela Vivanco- y a los ocho que aprobaron su admisibilidad, para que entreguen antecedentes para mejor resolver.

La destitución de Muñoz fue aprobada el pasado miércoles, tras lo cual además quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años.