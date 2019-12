Polla reveló cuándo se sortearán los premios de cinco millones en "La suerte de ser chileno"

Este lunes, la Polla Chilena de Beneficencia reveló que los siete premios de cinco millones de pesos en el concurso "La suerte de ser chileno" se sortearán esta semana y que completarán los 85 millones de pesos a repartir.

Este miércoles 18 de diciembre se elegirán cuatro afortunados, mientras que el jueves 19 habrá tres nuevos ganadores. En este evento especial, por los 85 años de la institución, participan todos los que tengan un RUN en nuestro país.

Hasta ahora, se han entregado 50 premios de un millón de pesos a personas y la misma cantidad a instituciones benéficas y museos. Revisa aquí si fuiste uno de los ganadores y no te has enterado.

La lista completa de los que se llevaron un millón para la casa:

14.940.918 (Toltén)

19.864.580 (La Serena)

15.979.180 (Arica)

8.094.105 (Curicó)

26.220.285 (Maipú)

14.206.488 (Concepción)

8.039.186 (Santiago)

19.491.070 (Andacollo)

18.830.670 (Providencia)

18.958.254 (San José de la Mariquina)

16.233.042 (Viña del Mar)

17.033.807 (Puerto Montt)

16.651.968 (Punta Arenas)

18.207.636 (Puerto Varas)

17.693.353 (Valdivia)

14.754.386 (Circunscripción no informada)

14.187.611 (Puente Alto)

24.222.532 (Angol)

24.843.934 (Iquique)

11.996.588 (Santa Cruz)

16.016.894 (Providencia)

11.193.225 (Santiago)

15.045.680 (Illapel)

20.446.533 (San Ramón)

25.117.254 (Las Condes)

12.664.562 (Providencia)

26.787.369 (Ñuñoa)

6.990.154 (Conchalí)

7.719.544 (Por confirmar)

19.743.822 (Santiago)

13.403.693 (San Pablo)

26.980.372 (Antofagasta)

18.407.382 (Independencia)

104.689 (Por confirmar)

14.348.820 (La Unión)

16.863.668 (Talcahuano)

24.947.754 (Quilpué)

13.441.814 (Recoleta)

10.304.826 (La Serena)

2.700.689 (Circunscripción no informada)

13.740.719 (Puerto Natales)

24.350.890 (Circunscripción no informada)

20.131.607 (Independencia)

16.660.052 (Providencia)

6.211.988 (Puerto Octay)

27.062.843 (Linares)

3.922.342 (Circunscripción no informada)

17.537.894 (Recoleta)

12.153.482 (Santiago centro)

8.618.247 (Colina)

El anuncio: